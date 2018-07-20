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Huawei Phone Clone 8.1.304 (ios)
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  4. Huawei Phone Clone - iPhone İçin Yeni Telefona Veri Aktarma Uygulaması

Huawei Phone Clone

8.1.304
ios
Huawei Phone Clone
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp -

iPhone'dan Huawei telefona geçenler için veri aktarma uygulaması

Huawei Phone Clone, iPhone’dan Huawei telefona geçenlerin işine yarayabilecek bir veri aktarma - taşıma uygulaması.

iPhone rehberinizi, takviminizi, fotoğraf ve videolarınızı yeni Huawei telefonunuza kolayca ve hızlıca aktarmanıza imkan sağlayan uygulama, iOS 6.0 ve üzeri cihazları destekliyor.

Kameralarıyla etkileyen Huawei akıllı telefonlar, günden güne hem tasarım hem de donanım noktasında gelişme gösteriyor. Fiyatlarının iPhone’lardan çok daha ucuz olmasıyla iPhone kullanıcılarının da gözdesi Huawei telefonlar. Huawei’nin Phone Clone adlı kablosuz veri aktarma uygulaması, iPhone’dan Huawei telefona geçiş yaparken verilerinizi aktarmanıza, bir anlamda klonlamanıza imkan veriyor. WiFi hotspot bağlantısıyla verilerin aktarımı gerçekleşiyor. Uygulamanın Android sürümünde yeni cihazla eski cihaz arasındaki bağlantıyı QR kod ile çok daha hızlı şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz.

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