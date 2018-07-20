Huawei Phone Clone, iPhone’dan Huawei telefona geçenlerin işine yarayabilecek bir veri aktarma - taşıma uygulaması.

iPhone rehberinizi, takviminizi, fotoğraf ve videolarınızı yeni Huawei telefonunuza kolayca ve hızlıca aktarmanıza imkan sağlayan uygulama, iOS 6.0 ve üzeri cihazları destekliyor.

Kameralarıyla etkileyen Huawei akıllı telefonlar, günden güne hem tasarım hem de donanım noktasında gelişme gösteriyor. Fiyatlarının iPhone’lardan çok daha ucuz olmasıyla iPhone kullanıcılarının da gözdesi Huawei telefonlar. Huawei’nin Phone Clone adlı kablosuz veri aktarma uygulaması, iPhone’dan Huawei telefona geçiş yaparken verilerinizi aktarmanıza, bir anlamda klonlamanıza imkan veriyor. WiFi hotspot bağlantısıyla verilerin aktarımı gerçekleşiyor. Uygulamanın Android sürümünde yeni cihazla eski cihaz arasındaki bağlantıyı QR kod ile çok daha hızlı şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz.