Kapsamlı bir telefon çeviricisi olarak karşımıza çıkan Eyecon APK'da, gizli numaraları görüntüleyin, aramalar yapın ve spam kullanıcıları engelleyin!

Berkcan Aktürk - 20 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Eyecon APK, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz alternatif bir telefon numarası çeviricisidir. Bu uygulama sayesinde kolayca arama yapabilir, gizli aramaların kime ait olduğunu görüntüleyebilir ve kötü niyetli aramaları engelleyebilirsiniz. Aslında tam olarak Eyecon APK, telefonunuzdaki arama uygulamasının yerine geçmektedir. Eyecon'u kullanmak için birincil uygulama yapmalı ve gerekli izinleri telefonunuzdan vermelisiniz.

Eyecon, uygulama içerisinde kullanabileceğiniz birçok özelliği sizlere sunmaktadır. Bunların en başında gizli numaraları görmek ve telefon çeviricisini kullanmak gelse de, aslında küçük nüanslar uygulamayı daha kapsamlı hale getiriyor diyebiliriz. Arayan arkadaşlarınıza veya tanıdıklarınıza birer fotoğraf ekleyebilir ve rahatlıkla kimin aradığını öğrenebilirsiniz. Aslında estetik açıdan da güzel olan bu özelliği kullanmak için numarayı seçin, galerinize gidin ve numaraya göre fotoğraflar ekleyin.

Eyecon APK İndir

Uygulama içerisinde kendi block listenizi oluşturabilirsiniz. Bunun için engellemek istediğiniz numarayı ve listeye eklemek için bir ismi girmeniz yeterli olacaktır. Kullanıcı dostu arayüz sayesinde tüm işlemlerinizi rahatlıkla halledebilir ve telefon çeviricisinin her özelliğinden yararlanabilirsiniz.

Eyecon APK'nın arayüzünü istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Renkleri, menüleri ve aklınıza gelebilecek her türlü özelliği değişitirerek kendinize özgü bir uygulama inşa edebilirsiniz.