Torque Pro APK OBD2 ve Araba programı ile aracınızın performansını gerçek zamanlı olarak takip edebilirsiniz.

Erkan Calp - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Torque Pro APK, Android telefonunuzdan arabanızın performansını takip edebilmenizi sağlayan bir uygulama.

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Arabanızın kontrol panelinde büyük olasılıkla hız göstergesi, takometre, yakıt göstergesi ve soğutucu sıcaklık göstergesi bulunur. Bununla birlikte arabanızın elektronik beyni, arka planda sürücüye yarar sağlayan düzinelerce parametreyi aktif olarak izler. İşte Torque Free ve Torque Pro gibi Android uygulamalar tüm bu verileri parmaklarınızın ucuna getirir.

Torque, çalışmak için Android telefonunuzda bulunan donanımdan daha fazlasını gerektirmez. Herhangi bir harici donanım olmadan telefonunuzun GPS’inden, yerleşik pusulasından, barometresinden ve ivmeölçerinden sensör verileri alabilir. Bu veriler tek başına Torque Pro’ya 0-60 ve çevre mil süreleri hesaplamak ve geçmiş konum kayıtlarını Google Earth’e aktarmak için yeterli bilgiyi sağlar. Ancak arabanızın OBD-II portuna bağlanmadan uygulamadan tam olarak yararlanmak mümkün değil.

Torque Pro, gerçek zamanlı bilgi, hata kodlarının kontrolü, harita görüntüleme, test sonuçları ve grafik bilgisini ana ekrana getirir. Ana ekranda mevcut donanıma bağlı olarak takometre veya ivmeölçer olan büyük bir varsayılan gösterge de görüntülenir. Uygulamanın ücretsiz sürümü sizi doğrudan gerçek zamanlı bilgi ekranına götürür, diğer dört işlevi kullanamazsınız.

Gerçek zamanlı bilgi paneli, uygulamanın kalbidir. İstediğiniz sayıda sanal gösterge yerleştirebileceğiniz yedi ekran arasından geçiş yapabilirsiniz. Gösterge türleri arasında kadranlar, yarım kadranlar, çubuk ekranlar, grafikler ve dijital okumalar var. Bu göstergeler telefonunuzun sensörleri (GPS, pusula, barometre) veya bağlı bir OBD-II monitörü (motor devri, yakıt akış oranları, soğutma sıvısı sıcaklıkları, yağ ve emme havası) tarafından sağlanan ölçümlerden birini izlemek üzere ayarlanabiliyor.

Torque Pro APK Özellikleri

Torque Pro sürümünde gerçek zamanlı bilgi panelinde daha fazla veri gösterilir. Lite sürümde bulunan raw verilerden elde edilen hesaplanmış değerleri (0-60 süresi, yolculuk mesafesi, çeyrek mil süresi gibi) de görüntüleyebilirsiniz. Motor hacmi, araç ağırlığı ve yakıt türü için araca özel değerleri bir araç profiline girdikten sonra yakıt ekonomisi, beygir gücü, tork için tahminleri bile hesaplatabilirsiniz. Birden fazla aracınız varsa çoklu profil oluşturabilir, her profil için ayrı kayıt ve gösterge paneli düzeni saklayabilirsiniz.

Pro sürüm, araç hızını Google Haritalar üzerinde haritalayabilir. Gerçek zamanlı bilgi paneli dışında başka takip işlevleri de vardır. Harita görüntüleme özelliği son birkaç seyahatinizin renk kodlu kaydını içeren bir Google haritası görüntüler. Yeşil düşük hızları, kırmızı yüksek hızları temsil eder. Bu haritada ayrıca G-kuvvetlerini ve yükseklik kayıtlarını da görüntülemeyi seçebilirsiniz. Hata kodlarının kontrolü özelliği aracın tanı sistemini tarar ve mevcut tüm hata kodlarını gösterir.

Ford, GM/Vauxhall/Opel, Chrysler, Mercedes, Volkswagen, Audi, Jaguar, Citroen, Peugeot, Skoda, Kia, Mazda, Lexus, Daewoo, Renault, Mitsubishi, Nissan, Honda, Hyundai, BMW, Toyota, Seat, Dodge, Jeep, Pontiac, Subaru ve daha birçok araç markası tarafından üretilen araçlarda çalışır.