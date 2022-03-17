Dolap, Android platformundaki güvenli ikinci el alışveriş uygulamaları arasında.

Erkan Calp - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Dolap, modayı yakından takip eden kişilerin tercih ettiği markaların ürünlerini çok daha ucuza bulabileceğiniz ikinci el alışveriş uygulaması. Gucci, Fendi, Vakko, Gap, Diesel, Zara, Burberry ve daha nice markanın yepyeni ürünlerini piyasa fiyatının çok altına bulmanız mümkün.

Trendyol bünyesinde hizmet veren Dolap uygulaması ülkemizde popüler bir konumda yer alıyor. Kullanıcılar hem sıfır hem de ikinci el ürünlere Dolap sayesinde erişebildikleri gibi kendi ürünlerini de satabiliyorlar. Yani diyelim ki elinizde satmak istediğiniz bir ürün var ücretsiz olarak Dolap bünyesinde ürününüzü tanıtabiliyor ve müşteri arayabiliyorsunuz. Kullanıcılar ürünlerini Dolap garantisi altında güvenle satabiliyor, müşteriler ile iletişime geçebiliyorlar. Alıcılar ise ürüne değerinden daha az bir miktar teklif edebilir ve pazarlık kurabilirler.

Ücretsiz olarak yayınlanan Dolap uygulaması günümüzde hem Android hem de iOS platformunda kullanılabiliyor. Yüzbinlerce kullanıcı her geçen gün Dolap bünyesinde alışveriş yapıyor, ürünlerini satıyor. Sınırsız ürünlere sahip olan uygulama, geniş yelpazesi ile her kategoriden içeriğe ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Android platformunda onlarca ikinci el alışveriş uygulamalarından biri olan Dolap, vakit zamanında alıp artık herhangi bir sebepten giymediğiniz, gardırobunuzun bir köşesinde duran giysileri, takmadığınız aksesuarlarınızı paraya dönüştürmeniz oldukça basit. Tek yapmanız gereken profilinizi oluşturduktan sonra satmayı düşündüğünüz ürünün fotoğrafı çekip yüklemek. Bu noktadan sonra alıcı satıcı arasında problem çıkmaması için Dolap’ın önlem aldığını, güvenli alışveriş sistemine sahip olduğunu belirtmek gerek.