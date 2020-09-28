Kelime Gezmece 2, sadece Google Play değil App Store’da da en çok indirilip oynanan Türkçe kelime bulmaca oyunlarından Kelime Gezmece’nin yenilenmiş versiyonu. Kelime Gezmece 2 oyununda ünlü sözler içindeki kelimeleri bulmaya çalışıyorsunuz. Bulmaya çalıştığınız kelime bir atasözü ve deyim içindeki bir kelime olabilir veya Yeşilçam repliği olabilir veya film ve diziden alınmış olabilir. Birbirinden güzel sözleri çözmeye çalışırken eğleneceksiniz. İnternetsiz oynanabilir olmasıyla evde, dışarıda her yerde keyifli oynayacağınız bir kelime oyunu.

Kelime oyunu ve bulmaca seviyorsanız Kelime Gezmece 2 oyununu kesinlikle oynamalısınız. Kelime Gezmece 2 Türkçe kelime oyunu, 2020 yılı itibarıyla cümle gezmece formatındaki ilk oyun olma özelliğine sahip. Bu, kelimeleri bularak değil, cümle içindeki kelimeleri bularak ilerlemeye dayalı çok daha zor, bir o kadar keyifli, eğlenceli oynanış sunan kelime sözcük bulmaca oyunu demek. Oynanış çok kolay; Cümle içerisindeeki boşluk bırakılan kelimeleri doldurmak için harf tabağındaki harfleri sırayla kaydırarak yan yana diziyorsunuz. Bulmak istediğiniz kelimenin üzerine dokunuyorsunuz. Tabaktaki harflere dokunarak sırayı değiştirebilirsiniz. İpucu hakkınız var ve video izleyerek ücretsiz alabiliyorsunuz.

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