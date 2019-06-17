Kelime Kutusu, iOS cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil kelime oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil kelime oyunu olarak ön plana çıkan Kelime Kutusu zorlu bölümleri tamamlayıp arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz bir oyundur. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda sürükleyici atrmosfer yer alıyor. İnternet bağlantısına ihtiyaç duymadan oynayabileceğiniz oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Kelime dağarcığınızı da geliştirebileceğiniz oyunda ipuçlarından yola çıkarak ilerliyor ve bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Kelime Kutusu sizleri bekliyor.

Kelime Kutusu oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.