Kelime Savaşı - Mynet indirin ve milyonlarca oyuncuya karşı kelime düellolarına girin! Mynet’in iOS için indirmeye açtığı gün App Store’da 1. sıraya yükselen, kelime bulmaca oyunları arasında en iyisi Kelime Savaşı’nda binlerce eğlenceli soru sizi bekliyor! İster yeni insanlarla tanışıp yarışın, isterseniz de arkadaşlarınızla yarışın. Online kelime oyunları, bilgi yarışmalarını seviyorsanız Mynet Kelime Savaşı oyunu da hoşunuza gidecek. Kelime Savaşı oyunu iOS için de ücretsiz, hemen iPhone’unuza indirin düellolara katılın.

Mynet’in mobil platforma özel yeni oyunu Kelime Savaşı, rakiplerinizle canlı sohbet ederek yarışabileceğiniz bir bilgi yarışması. “Kaç pasta türü biliyorsun?”, “Bir şarküterinden neler satın alabilirsin?”, “Kaç ada ülkesi sayabilirsin?” bunlar gibi binlerce eğlenceli konu başlığını keşfedip gerçek kişilerle canlı düelloya katılıyorsunuz. Teke tek yarıştığınız oyunda süre önemli. Soruları bilmek kadar hızlı ve doğru yanıtlamak da önemli. Ekstra zamana ihtiyacınız olursa zaman jokerinizi kullanabilirsiniz ama bunların sınırlı olduğunu ve ileride zor kazanacağınızı unutmayın.

Kelime Savaşı - Mynet iOS iPhone Oyunu Özellikleri