MARVEL Battle Lines, süper kahramanlarla kötülerin kaosa sürüklenen evreni kurtarmak için birleştiği aksiyon yüklü bir mobil oyun. Demir Adam, Örümcek Adam, Yenilmezler, Thor, Kaptan Amerika, Venom, Kara Dul, Doktor Strange, Thanos ve daha nice Marvel karakterini buluşturan yapımda karakter kartlarını bir araya getirerek takımınızı oluşturup mücadele ediyorsunuz. Tek oyunculu modda aksiyon hiç dinmezken, PvP modda teke tek kapışmanın tadını çıkarıyorsunuz.

Süper kahraman ve kötüler kozmik küpün patlaması sonucunda kaosa sürüklenen Marvel evrenini kurtarmak için güçlerini birleştiriyor. Yenilmezler, Galaksinin Koruyucuları, Daredevil, Loki ve daha saymakla bitiremeyeceğim (100’ü aşkın) Marvel karakteri yer alıyor. Savaş öncesi kart formunda, savaş esnasında üç boyutlu olarak kendilerini gösteren süper kahraman ve kötülerden oluşan güçlü bir takım kurup online savaşıyorsunuz. Oynanış sıra tabanlı ancak tempo hiç düşmüyor. Her saldırı sonrasında konuşma yükseliyor. Mücadeleyi kızıştıran diyaloglar ne yazık ki Türkçe değil.