MARVEL Duel, süper kahramanlarla süper kötülerden takım kurup Marvel evrenini kurtarma mücadelesi verdiğiniz hızlı tempolu online kart oyunu. Marvel evrenini kurtarabilecek tek kişisiniz! Marvel tarihinin ikonik olaylarını değiştiren gizemli şeytani gücü durdurmak için en sevdiğiniz karakterleri toplayın ve stratejik gücünüzü açığa çıkartın!

Dünya genelinde çıkış yapmadan App Store’daki en iyi kart oyunu olmayı başaran MARVEL DUEL’da toplanabilir ve geliştirilebilir 150’den fazla karakter mevcut. Demir Adam zırhının her çeşidi, farklı evrenlerden Örümcek Adam, Asgardia savaşçıları ve daha fazlası sizi bekliyor. Civil War, Infinity War gibi çok iyi bilinen olayları farklı şekilde yaşatan oyunda stratejik ilerlemek zorundasınız. Strateji yönü ağır bassa da hızlı tempolu bir kart oyunu olduğunu belirtmek gerek.

MARVEL Duel iOS Özellikleri