MARVEL Realm of Champions (Şampiyonlar Ülkesi), Örümcek Adam, Hulk, Kara Panter ve daha nice süper kahramanı buluşturan yüksek tempolu mobil rpg oyunu. Yepyeni Marvel Evreninde geçen oyunda Battleworld olarak bilinen gizemli yeni bir gezegenin sırlarını ortaya çıkarıyorsunuz.

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Uzun zaman önce Hulk’un alternatif gelecekten gelen kötü bir versiyonu olan Maestro, kendi Battleworld’unu inşa etmek için parçalanmış gerçekleri bir araya getirmeye zorlandı. Gizli bir şekilde öldürülene dek, hem Tanrılar hem de Savaşçılarla dolu bu birleştirilmiş, alternatif zaman dilimine hükmetti. Demir yumruk artık bu dünyayı bir arada tutmadığından kargaşanın derinliklerine indi. Baronlar, savaşın gidişatını kendi lehlerine çevirmek için topraklarını kontrol etmek adına ayaklandılar. Bu Gizli Savaş başladığında Battleworld’ün gizemlerini çözmek ve güçlü bir Şampiyon olarak gerçek yerinizi almak tamamen size bağlı!

Kendi nihai Marvel Şampiyonunuzu silahlar ve teçhizatlarla özelleştirin, ardından gerçek zamanlı yüksek aksiyonlu dövüşlerde arkadaş ağınızla takım oluşturun. Gezegen boyutlarında destansı bir savaşta rolünüzü oynayın ve bu esnada çaylak bir Şampiyondan Savaş Dünyasının efsanevi kahramanı olana dek başarı basamaklarını çıkın!

Marvel Realm of Champions, favori şampiyonunuz olabileceğiniz ve onu hem kişiliğiniz hem de savaş tarzınızı yansıtacak şekilde özelleştirebileceğiniz tek Marvel oyunudur. Savaşırken teçhizat ve yükseltmeler kazanır ve şampiyonunuzun yeteneklerini, gücünü artırırsınız. Şampiyonunuz ne kadar güçlü olursa o kadar başarılı olursunuz. Hulk Gamma Horde’un barbar çorak topraklarında, Iron Man’in Stark Teknolojisinden oluşan yüksek teknolojili şehir manzaralarında en büyük savaşların olduğu şaşırtıcı Asgard dahil birçok Marvel’dan ilham alan savaş arenasında dövüşün.