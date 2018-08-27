Mighty Army : World War 2, İkinci Dünya Savaşı döneminin silahlarını kullandığınız online TPS oyunu. Üçüncü şahıs nişancı oyunlarını seviyorsanız, iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olan bu yapıma bir şans verin derim. Grafikleri boyutuna göre şahane, ortamlar çok iyi, silah tasarımları muhteşem ve sadece sıcak çatışmaya giriyorsunuz.

iPhone ve iPad’de oynanabilir İkinci Dünya Savaşı temalı harika bir multiplayer TPS oyunu Mighty Army. Senaryo odaklı belli bir çizgiden ilerleyen savaş oyunları yerine direkt sıcak çatışmaya dahil eden oyunları tercih ediyorsanız bu yapıma bir göz atmalısınız. Oyunda iki mod var: Birincisi; 4’e 4 çok oyunculu. Diğeri de; takım olarak savaşma. Kullanılabilir silahların tümü İkinci Dünya Savaşı dönemine ait. Kontrol noktasında biraz alışmak gerekiyor. Aksiyon tuşları sağa dizilmiş. Sol üstten düşmanların yerini görüyorsunuz. Ortada da süre ve ölüm sayısı yazılı.

Mighty Army : World War 2 Özellikleri: