Second Gear Games imzası ile geliştirilen ve oyunculara ücretsiz olarak sunulan PicoWords mobil kelime oyunları arasında yer alıyor.

Mobil platformda bulmaca oyunlarına olan ilgi artmaya devam ederken kelime oyunları da bu alanda büyük bir önem taşımaya başladı. Basit grafiklerin yer aldığı yapımda oyuncular kendilerine verilen harfler ile mantıklı kelimeler üretmeye çalışacaklar.

Android ve iOS platformunda oynanması ücretsiz olan PicoWords 50.000 fazla oyuncuya ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Oyuncular ekran üzerinde yer alan görsellerden de faydalanarak bulmacaları çözmeye çalışacaklar.