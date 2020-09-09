Protect the Vip 3D, iOS cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunudur.

Boş zamanlarınızı değerlendirmek istiyorsanız büyük bir keyifle oynayabileceğiniz Protect the Vip 3D oyununda yeteneklerinizi sergiliyorsunuz. Zevkli zamanlar geçirebileceğiniz oyunda suikastçileri yakalıyor ve paketliyorsunuz. Kurşunları önleyip önemli insanların hayatlarını korumak için mücadele ettiğiniz oyunda yeteneklerinizi sergilemeniz gerekiyor.

Renkli görselleri, bağımlıllık yapıcı etkisi ve kolay kontrolleriyle mutlaka denemeniz gereken Protect the Vip 3D oyununu kaçırmayın derim.

Protect the Vip 3D oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.