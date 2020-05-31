Aksiyon oyunu olarak yayınlanan ve aksiyondan ziyade RPG oyunu olarak adından söz ettirmeye devam eden Royal Crown yepyeni güncellemeler ile içeriklerini genişletmeye devam ediyor.

Android ve iOS platformunda 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen Royal Crown fantastik bir savaş dünyasına ev sahipliği yapıyor.

15 farklı karakter sınıfının yer adlığı yapımda karakterimizi geliştirerek birbirinden farklı düşmanlara karşı savaşacağız. Hayatta kalmaya çalışacağımız yapım içerisinde çok sayıda özellik ve yetenekte yer alacak.

Oyuncular verilen görevleri başararak karakterlerini daha gelişmiş bir yapıya kavuşturabilecek, daha dinamik bir hayatta kalma deneyimi yaşayabilecekler.

Benzersiz savaş stratejileri de oluşturabileceğimiz yapım da gizli eşyaları da bularak onları lehimize kullanabileceğiz.

İncelemelerde beklentileri veremeyen yapım oynanmaya devam ediliyor.