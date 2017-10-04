Runtastic Balance, yemek takibi yapmak, kalori hesaplamak için kullanabileceğiniz etkili sağlık uygulamalarından biri. Türkçe dil desteğiyle gelen kalori sayacı ve yemek takibi uygulamaları arasında gerek arayüzüyle gerekse de sunduğu seçeneklerle en iyisi. Hem de ücretsiz!

Sağlıklı kilo vermenin, formda kalmanın yolu sadece spor yapmaktan geçmiyor bildiğiniz üzere. İster spor salonunda isterseniz de evinizde düzenli olarak yaptığınız sporun yanı sıra beslenmenize de dikkat etmeniz gerekiyor. Runtastic Balance, bu noktada hedefe uygun planlamalar sunarak size yardımcı oluyor. Kilo verme, sağlıklı ve dengeli beslenme, enerji artırma programlarından birini seçiyorsunuz. Hedefinize en kısa sürede, daha da önemlisi sağlıklı şekilde ulaştıran planlamalarda hangi yiyeceklerden uzak durmanız, hangilerini tüketmeniz gerektiği söyleniyor. Ayrıca hedefinize yönelik alışveriş listeleri sunuluyor.

Runtastic Balance’ı kalori sayacı olarak da kullanabiliyorsunuz. Her öğünde tükettiğiniz gıdaları isimlerini girerek veya barkod okuyucu ile listeye ekleyip kalori takibi yapabiliyorsunuz. Porsiyonuna göre ekleyebildiğiniz gıdaların kalori miktarlarını görmekle kalmayıp, karbonhidrat, yağ ve protein değerlerini de öğrenebiliyorsunuz.