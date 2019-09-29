Farklı özelliklere sahip uzay araçlarını kontrol ederek aksiyon dolu savaşlar yapabileceğiniz ve yeni gezegenler keşfederek uzaydaki hakimiyet alanınızı genişletebileceğiniz Space Armada, milyonlarca oyun sever tarafından tercih edilen ve ücretsiz olarak hizmet veren eşsiz bir oyundur.

Çarpıcı grafikleri ve keyif verici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, uzayda kendinize bir üs kurmak ve filonuzu geliştirerek yeni gezegenler fethetmektir. Çeşitli bombalama mekanizmalarıyla donatılmış onlarca gemiden dilediğinizi kontrol ederek uzaylı istilalarına karşı mücadele etmeli ve üssünüzü dış tehiliklere karşı korumalısınız. Sürükleyici savaş senaryoları ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda toplam 20 farklı uzay aracı ve türlü ganimetlerin bulunduğu yüzlerce gezegen yer almaktadır. Savaşlardan galip gelerek ihtiyacınız olan ganimetlere ulaşabilir ve böylelikle uzay araçlarınızı özelleştirebilirsiniz. Gemilerinizi istediğiniz renge boyayabilir ve farklı silahlar ekleyebilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz Space Armada, aksiyon oyunları arasında rol alan ve kalitesiyle öne çıkan sıra dışı bir oyundur.