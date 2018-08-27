Tap Cats: Battle Arena (CCG), kedilerin yer aldığı online kart savaş - strateji oyunu. Toplanabilir kart oyunlarını ve kedileri seviyorsanız, kedilerin birbirine girdiği bu oyun sizi uzun süre ekran başına kilitleyecek. iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olan oyun, PvP ve PvE modlarını sunuyor.

iPhone ve iPad’de oynanabilir 100MB civarı boyuta sahip sürükleyici bir kart oyunu Tap Cats: Battle Arena. Oyun klasik kart savaş oyunlarının oynanışına sahip. Destenizi oluşturuyor ve savaş alanında rakiplerinizi gömmek için uğraş veriyorsunuz. Stratejik düşünmenin önem kazandığı oyunda yüzlerce kedi kart var ve birbirleriyle eşleştirerek yeni kartlar elde edebiliyorsunuz. Kedi kartların yanı sıra savaşta kedileri yöneten 10 farklı kahraman mevcut. Elbette kahraman kartlarını da savaşarak açıyorsunuz.

Kedileri süper kahraman olarak karşımıza çıkaran Tap Cats: Battle Arena, el çizimi grafikleriyle de etkilemeyi başarıyor. Unutmadan, oyunu oynamak için internetinizi kesmemeniz gerekiyor.