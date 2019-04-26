Timer Plus, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz kullanışlı bir fitness yardımcısı uygulama olarak ön plana çıkıyor.

Kullanışlı arayüzü ve işlevsel özellikleriyle dikkatimizi çeken Timer Plus, egzersizleriniz arasındaki dinlenme sürelerini optimize edebileceğiniz bir uygulamadır. Büyük puntolarla yazılmış kronometresi ve kolay arayüzü ile dikkat çeken uygulamada egzersiz setlerinizi ve antreman sürelerinizi ayarlayabiliyorsunuz. Sporla ilgilenen herkesin beğenerek kullanabileceğini düşündüğüm Timer Plus, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir uygulama. Renkleri ve görselleriyle de motivasyon kaynağı olarak nitelendirebileceğim Timer Plus'ı sakın kaçırmayın.

Timer Plus uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.