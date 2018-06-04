TIMS&B, Söz, Muhteşem Yüzyıl ve daha nice reyting rekorları kıran yerli dizileri HD kalitede sunan ücretsiz bir mobil uygulama. Sevilen yerli dizilerin tüm bölümleri, yeni bölüm fragmanları, oyuncular, haberler, galeri ve daha fazlasını içeren uygulama, iOS kullanıcıları için de ücretsiz.

Timur Savcı ve Burak Sağyaşar tarafından kurulan yapım şirketi TIMS&B Productions’ın resmi mobil uygulamasında her bölümü milyonlarca kez izlenen popüler diziler HD kalitede yayınlanıyor. Söz, Muhteşem Yüzyıl, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Yüz Yüze, Çalıkuşu, Melekler Korusun, Küçük Sırlar, Suskunlar ve daha birçok tekrarları bile defalarca izlenen dizileri dilediğiniz kalitede iPhone’unuzdan izlemenize izin veren uygulamada her dizi için oyuncu bilgisine ulaşabiliyor, fragmanları izleyebiliyor, haberleri okuyabiliyorsunuz. Uygulamada film sayfası da mevcut lakin hem yerli fimlerin sayısı çok az hem de sadece fragmanları yayınlanıyor.