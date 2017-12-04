Unknown Royal Battle, günümüzde milyonlarca oyunseverin keyifle oynadığı PUBG benzeri bir online aksiyon oyunu. iOS işletim sistemine sahip iPhone telefonlarınız ve iPad tabletlerinizden oynayabileceğiniz bu oyunda, yüzbinlerce oyuncu arasından seçilen bir grup ile aynı adaya gönderilecek ve sıfırdan başlayacağınız macerada hayatta kalmaya çalışacaksınız.

Unknown Royal Battle'da son derece zor bir oyun deneyimi sizleri bekliyor. Çünkü oyuna başladığınızda üzerinizde hiçbir şey olmuyor ve siz iyi mühimmatlar bulmadıkça da açık hedef haline geliyorsunuz. Dolayısıyla bu zor şartlarda elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Açıkçası ben mobil platformlarda bu tip oyunlara pek sıcak bakan biri değilim, ancak Unknown Royal Battle oyununda gayet keyifli vakit geçirdiğimi söylemeliyim. Oyun keyfinizin yarıda kesilmemesi için Wi-Fi bağlantısı olan bir yerde oynayın yeter.

Tamamen ücretsiz olan Unknown Royal Battle oyununu sitemizden kolaylıkla indirebilirsiniz. Çevrenizdeki 4 arkadaşınızla birlikte oynayabileceğinizi de söylemeden geçmeyelim.