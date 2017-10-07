iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Viking Hunters mobil oyunu, İskandinavların efsanevi canavarlarının elinden büyük hazineyi almak için açık denizde mücadele edeceğiniz harika bir mobil aksiyon oyunudur.

Viking Hunters mobil oyununda hem İskandinavya’nın derin ve serin sularıyla hem de büyük hazinenin gönüllü gardiyanları dev canavarlarla mücadele edeceksiniz. Geminizin kaptanı olarak cesurca denizlere açılarak fırtınaların arasından aniden belirip canavarı alt edin. Geminizi geliştirerek, silahlarınızı ve mürettebatınızı genişleterek büyük hazineye ulaşabilirsiniz.

Mobil cihazınızda rahatça manevra yapmaya uygun kontrolleriyle geminizi canavarın korkulu rüyası haline getirmek sizin elinizde. Tam bir heyecan fırtınası Viking Hunters mobil oyununu AppStore’dan ücretsiz olarak mobil cihazınıza indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.