Warriors.io sevimli minik askerlerin zafer için kıran kırana savaşa girdikleri çok oyunculu bir battle royale aksiyon oyunudur. Çeşitli silahlarla savaş, rakipleri öldürüp hayatta kal ve maçı kazan! Warriors.io hayatta kalan son kişinin kazandığı bir aksiyon çarpışması.

Adadaki hayatta kalma uçağından atla, en iyi yağmayı bul, düşmanları öldür. Oyuncular silahsız adanın etrafına yayılır ve rakipleri yok etmek için çeşitli silahlar ve eşyalar bulmalı ve bunları kullanmalı. Her rakibe bürünerek savaş alanına hükmedin ve 1 numaralı kurtulan olun.

Gerçek zamanlı PVP'de askerleri yok edin, patlama modunda rakiplerinizle yüzleşin veya korkunç kısa zamanlı oyun moduna göz atın Tek bacaklı bir korsan, vahşi Batı'dan bir kovboy, kıvrak bir ninja ve hatta şeytanın kendisi birbirlerini öldürüp hayatta kalmak istiyorlar.