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Word Link 2.1.6 (ios)
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  5. Word Link - iPhone ve iPad İçin Kelime Bulmaca Oyunu

Word Link

2.1.6
ios
Word Link
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp -
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İnternetsiz, WiFi'a ihtiyaç duymadan oynayacağınız kelime bulmaca oyunu

Word Link, iPhone/iPad cihazınızda internete ihtiyaç duymadan oynayabileceğiniz kelime bulmaca oyunu. Harfleri birbirine bağlayarak gizli kelimeleri bulmaya çalıştığınız oyunda ilerledikçe zorluk düzeyi artıyor, yeni oyun modları ekleniyor.

Süre sınırlaması olmadan, diğer oyuncularla yarışa girmeden tek başınıza, sakince oynayabileceğiniz bir kelime oyunu arıyorsanız Word Link’i tavsiye ederim. iOS tarafında da ücretsiz ve ufak boyutlu. İnternetsiz oynama seçeneği sunmasının yanında kısıtlamalar içermemesiyle diğer kelime bulma oyunlarından ayrılıyor. Oyunda bölüm bölüm ilerliyorsunuz. Her bölümde belli sayıda bulmanız gereken kelime var ve harf alanında basit dokunuşlarla kelimeleri oluşturuyorsunuz. Ücretsiz olarak kullanabileceğiniz ipuçlarınız var.

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