Word Stacks, mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir kelime oyunudur.

Kelime dağarcığınızı geliştirip aynı zamanda da eğlenceli zaman geçirebileceğiniz Word Stacks oyununda zorlu bulmacaları tamamlamaya çalışıyorsunuz. Birbirinden zorlu bulmacalara sahip olan oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Kelime oyunu oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Word Stacks oyununda boş zamanlarınızı da değerlendirebiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. Renkli görsellerin ve canlı grafiklerin yer aldığı oyunda farklı kategorilerden kelimeleri bulmaya çalışıyorsunuz. Gizli kelimeleri ortaya çıkarabileceğiniz oyunda kolay bir oynanış da yer alıyor.

Word Stacks oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.