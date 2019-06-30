İngilizce kelimeleri kullanarak eğlenceli bulmacalar çözebileceğiniz ve çeşitli eşleştirmeler yaparak İngilizce kelime bilginizi geliştirebileceğiniz Word Toons, oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden ve ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir oyundur.

Oyun içerisinde farklı formatlara göre tasarlanmış onlarca eşleştirme ve bulmaca bölümü bulunmaktadır. İstediğiniz etabı seçerek oyuna başlayabilir ve İngilizce konusunda kendinizi geliştirebilir ve bol bol pratik yapabilirsiniz. Düzensi bir şekilde sunulan birçok farklı kelime arasında eş anlamlı ve zıt anlamlıları eşleştirerek puan toplayabilirsiniz. Ayrıca resimleri verilen ve isimlerinin birkaç harfi eksik olarak gösterilen çeşitli onlarca hayvanın isimlerini yazabilir ve seviye atlayabilirsiniz. Karmaşık şekilde sunulan harflerden yola çıkarak boş kutucukları doldurabilir ve istenilen kelimeye ulaşabilirsiniz. Tüm etaplarda yarışarak İngilizce kelime dağarcığınızı genişletebilir ve yeni kelimeler öğrenebilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerini içeren ve tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz ve ücretsiz olarak oynayabileceğiniz Word Toons, mobil platformda kelime oyunları arasında yer alan ve eğitici özelliği ile eğlenmenizin yanı sıra bir şeyler öğrenmenize katkı sağlayan eşsiz bir oyundur.