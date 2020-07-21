Words Master, iPhone’unuza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz kelime oyunu. Çapraz bulmacalar, bilgi yarışmaları, kelime oyunlarını seviyorsanız Words Master’a bayılacaksınız. İlginç olarak iOS platformunda ücretli indirilmeye açılan oyunda zaman sınırı dahilinde olabildiğince fazla kelime bulmaya çalışıyorsunuz. Yapay zeka veya gerçek oyuncular olan rakipleriniz yok, kendinizle yarışıyorsunuz.

İngilizce kelime bilginizi ölçebileceğiniz, kelime haznenizi geliştirebileceğiniz mobil bulmaca oyunlarından biri Words Master. Kelime bazlı bulmaca oyunları oynamaktan keyif alıyorsanız süper rahatlatıcı, beyni çalıştıran bu oyunun başından zor kalkacaksınız. Oyuna başlar başlamaz üstte kalan süreyi takip etmeniz için saat simgesi beliriyor. Kelimeleri buldukça kara tahtaya yazılıyor. Çeşitli yardımcılarınız var. Süre tamamlandığında skorunuz, kelimeleriniz, en uzun kelimenizi içine alan sonuç sayfası çıkıyor. Kelimeleri buldukça gelen altınlarla yeni arka planlar ve klavyelerin kilidini açıyorsunuz.