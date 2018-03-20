Words With Friends 2, Zynga tarafından geliştirilen mobil platformun en çok oynanan kelime oyunu. İngilizce kelime bilginizi ölçebileceğiniz, tek ve online oyun modlarını bir arada sunan, ücretsiz ve de ufak boyutlu bir kelime bulmaca oyunu arıyorsanız tavsiye ederim.

iOS tarafında da ücretsiz indirilmeye açılan popüler kelime oyunu Words With Friends 2, isminden dolayı sadece arkadaşlarınızla oynanabilen basit bir kelime oyunu düşüncesi oluşabilir kafanızda ancak öyle değil. Facebook hesabınıza giriş yapmanızın ardından (seriyi ilk kez oynayanlar için) oyunun ikinci sürümünde eklenen iki yeni mod olan Solo Challenge (kelime ustalarına karşı yetenek testi) ve Lightning Round (hızlı tempolu takım çalışmasına dayanan) hakkında bilgi veriliyor ve rakipleriniz gösteriliyor. Hemen online oynamaya başlayabileceğiniz gibi atlayıp modlardan birini deneyebilir veya offline modda pratik yapabilirsiniz.

Words With Friends 2 Özellikleri: