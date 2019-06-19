Monster Planet Corp’un mobil platform oyuncularına ücretsiz olarak sunduğu World Tower bir kelime oyunudur.

Android ve İOS platformunda 50 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam eden yapımda karşımıza çıkan harfler ile anlamlı kelimeler yapacağız. Basitten zora doğru ilerleyeceğimiz yapımda oyuncular gizli kelimeleri bularak ilerlemeye çalışacağız.

Rengarenk dakikar yaşayacağımız oyunda bizleri basit içerikler ve oynaması kolay bir yapı karşılıyor olacak. 50 binden fazla oyuncu tarafından beğenilen ve günümüzde kitlesini artırmaya devam eden yapım ücretsiz olarak oynanmaya devam ediyor.

Google Play üzerinde mobil oyuncular tarafından 4.2 gibi bir skor puanı ile değerlendirilen başarılı yapım, ülkemiz oyuncuları tarafından da oynanıyor.