Zooba, iOS işletim sisteme sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil aksiyon oyunu olarak ön plana çıkmakta.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici ve eğlenceli bir mobil aksiyon oyunu olarak dikkatimizi çeken Zooba, hem arkadaşlarınızla oynayıp hemde keyifli deneyim yaşayabileceğiniz bir oyundur. Benzersiz mekanikleri ve renkli görselleriyle de dikkat çeken oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Farklı eşyaları ve ödülleri toplayarak karakterinizi geliştirmeye çalıştığınız oyunda zengin içerik yer almakta. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Zooba sizleri bekliyor.

Zooba oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.