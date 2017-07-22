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iPhone 9'un Bataryalarını LG Chemical Üretecek

iPhone 9'un Batarlarını LG Chemical Üretecek

Henüz iPhone 8 çıkmadan iPhone 9 ile ilgili ayrıntılar gelmeye başladı. Ortaya atılan habere göre iPhone 9'un bataryalarını Güney Koreli şirket LG Chemical üretecek. 

iPhone 9'un çalışmalarına şimdiden başlayan Apple, yeni amiral gemisi akıllı telefonlarının bataryalarını LG Chemical'dan tedarik edecek. Güney Koreli firma tarafından üretilecek olan bataryalar 2018 yılında başında üretilmeye başlanacak.

LG Chemical tarafından üretilecek olan iPhone 9 bataryalarının "L" şeklinde olması planlanıyor. Yeni amiral gemisi iPhone 9'un LG Chemical tarafından üretilecek bataryaların cihazı 1.5 gün boyunca ayakta tutması isteniyor. 

Her yıl Eylül ayında yapılan Apple etkinliği ile yeni akıllı telefon modellerini duyuran Apple'in bu yıl yapılacak olan etkinlikte de iPhone 7s Plus, iPhone 7s ve iPhone 8'i duyurması bekleniyor. Eylül ayı içerisinde yapılacak olan etkinlikte iPhone 9 hakkında daha detaylı bilgiler alma şansımız da oldukça yüksek gözüküyor.

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Yazar: - 22.07.2017

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