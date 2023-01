Age of Empires benzeri oyunlar neler? Bu yazıda popüler strateji oyununu seven oyuncuların beğenebileceği yapımları bir arada topladık. Listeye göz atabilir ve yeni yapımlar keşfedebilirsiniz.

İlk olarak 1997 yılında piyasaya sürülen Age of Empires, dünya çapında çok fazla sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenildi. İlk oyunun büyük beğeni toplaması üzerine 1999 yılında Age of Empires II: The Age of Kings çıktı. Zaman içerisinde daha pek çok Age of Empires oyunu satışa sunuldu.

Age of Empires Benzeri Oyunlar Listesi

Yukarıda Age of Empires gibi oyunlar bulunuyor. Listede yer alan yapımların detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca gerçek zamanlı strateji türünü oynamaktan keyif alıyorsanız en iyi RTS oyunları listesini de inceleyebilirsiniz.

Rise Of Nations

Big Huge Games tarafından geliştirilen Rise of Nations, 2003 yılının mayıs ayında piyasaya sürüldü. Yayıncılığını Xbox Game Studios'un üstlendiği oyun, Age of Empires'a benzeyen yapısı ile dikkat çekiyor. Bir üs ile başladığınız oyunda hammadde toplamanız ve çeşitli binalar inşa etmeniz gerekiyor.

Northgard

Shiro Games tarafından geliştirilen ve Shiro Unlimited tarafından yayımlanan Northgard, İskandinaz mitolojisini temel alıyor. 2018 yılında piyasaya sürülen video oyununda gizemli bir kıtada Viking'leri kontrol ediyorsunuz. Oyunda Türkçe arayüz ve alt yazı desteği bulunuyor.

Civilization VI

Firaxis Games tarafından geliştirilen ve 2K tarafından yayımlanan Sid Meier's Civilization VI 2016 yılında satışa sunuldu. Sıra tabanlı strateji türündeki oyunda oldukça kaliteli grafikler ve başarılı oynanış sistemi bulunuyor. Başarılı yapımda bir imparatorluk kurmaya çalışıyorsunuz.

Tooth and Tail

Age of Empires alternatifi oyunlar arasında yer alan Tooth and Tail, sahip olduğu piksel grafikler ile dikkat çekiyor. Pocketwatch Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan strateji oyunu 2017 yılında piyasaya sürüldü. Oyunda Türkçe arayüz ve alt yazı desteği yer alıyor.

Starcraft 2

Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen ve yayımlanan Starcraft 2, gerçek zamanlı strateji türünde bir video oyunudur. 2010 yılının temmuz ayında satışa sunulan oyun, Starcraft serisinin en başarılı yapımlarından biridir. Dünya çapında çok sayıda oyuncu tarafından beğenilen yapımda üç oynanabilir ırk yer alıyor.

Age Of Mythology

Yunan, Mısır ve İskandinav mitolojilerini temel alan Age Of Mythology'de Zeus'tan Poseidon'a Ra'dan Odin'e kadar çeşitli tanrılar bulunuyor. SkyBox Labs ve Ensemble Studios tarafından geliştirilen Age of Mythology, 2002 yılında satışa sunuldu. Oyunun yayıncılığını ise Microsoft Game Studios üstlendi.

Stronghold Kingdoms

Orta Çağ'da geçen Stronghold Kingdoms, oynaması ücretsiz olarak sunulan bir MMORTS oyunudur. FireFly Studios tarafından geliştirilen ve yayımlanan oyun 2012 yılında çıktı. Türkçe arayüz desteğinin yer aldığı yapımda kale kurup mücadele etmeye çalışıyorsunuz.

Total War: Warhammer II

Yayıncılığını Sega'nın üstlendiği Total War: Warhammer II, Windows platformuna 2017 yılında, Linux ve macOS platformlarına ise 2018 yılında çıktı. Creative Assembly tarafından geliştirilen Total War: Warhammer II, strateji türünün en başarılı örneklerinden biridir. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan yapım 87 Metacritic puanı ile dikkat çekiyor.

The Settlers Online

Yayıncılığını Ubisoft'un üstlendiği The Settlers Online 2011 yılında çıktı. Tarayıcı tabanlı bir yapım olan The Settlers Online, Blue Byte tarafından geliştirildi. The Settlers isimli oyuna benzeyen yapısıyla dikkat çeken yapımda başarılı bir oynanış sistemi mevcut.

Lord of the Rings: The Battle for Middle Earth II

Age of Empires gibi oyunlar arasında yer alan Lord of the Rings: The Battle for Middle Earth II, Lord of the Rings: The Battle for Middle Earth II, Yüzüklerin Efendisi serisini ve strateji türünü seven oyunculara hitap ediyor. EA Los Angeles tarafından geliştirilen ve EA Games tarafından yayımlanan oyun 2006 yılında çıktı.

Bu yazıda Age of Empires benzeri oyunlar listesi hazırladık. Listede yer alan yapımların sayfaların aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca en başarılı bağımsız oyunların hangileri olduğunu merak ediyorsanız en iyi indie oyunlar listesini inceleyebilirsiniz.