Northgard bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz popüler bir strateji oyunudur.

Can Erdil Şentürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Northgard, eğer fantastik hikayeye sahip strateji oyunları ilginizi çekiyorsa oynamaktan keyif alabileceğiniz bir viking oyunudur.

Kuzey mitolojisinden esinlenen bir hikayeye sahip bir streteji oyunu olan Northgard'da yeni topraklar ve ganimetler arayan vikinglerin maceralarına tanık oluyoruz. Vikingler bitmek bilmeyen seferlerinden sonra yeni bir toprak parçası keşfediyorlar. Northgard adlı bu toprak parçası büyük zenginliklere ev sahipliği yaptığı gibi büyük tehlikelere ve gizemlere de sahip. Bu nedenle vikinglerin burada yerleşebilmesi için mücadele edebilmesi, Northgard'a karşı savaşması gerekiyor. Biz de onlara yardımcı olarak aksiyona dahil oluyoruz.

Nortgard İndir

Northgard içinde karşımıza farklı düşmanlar çıkıyor. Kurtlar gibi doğanın muhafızlarının yanısıra yaşayan ölüler ile karşılaşıyoruz. Ayrıca oyunda devler de yer alıyor. Bu devlerle iyi ilişkiler kurmak ya da devleri yok ederek hazinelerini ele geçirmek size kalmış.

Northgard'da temel amacımız etrafı keşfetmek, klanımıza şöhret kazandırmak ve tanrıların takdirini kazanmak. Bu iş için kendi köyümüzü inşa ediyor, kaynaklar topluyor, askerlerimizi yetiştirerek tehlikelerle mücadele ediyoruz. Oyunda bölümleri kazanabilmek için toprak fethetmenin yanısıra ticaret yapabiliyor, şöhret kazanabiliyor, hikayeyi çözebiliyor ya da ticaret yapabiliyoruz.

Northgard Minumum Sistem Gereksinimleri: