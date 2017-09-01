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Android için En İyi 10 Kamera Uygulaması

Android için En İyi 10 Kamera Uygulaması
Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz

Akıllı telefonlardaki kameralar, eskiye kıyasla çok büyük gelişmeler gösterdi. Kameralarını her geçen gün daha da iyiye taşıyan üreticiler, kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik özellikleri eklemek için çalışmalarına devam ediyorlar. Öyle ki, kamera özellikleri kullanıcıların karar aşamasında da önemli rol oynayan bir unsur haline gelmiş durumda. Telefonunuzun kamerasını daha etkin kullanabilmeniz için hazırladığımız bu listemizde Android için en iyi 10 kamera uygulamasını sıralıyoruz.

Akıllı telefon kameralarının geldiği noktada, akıllı telefon fotoğrafçılığı adı altında bir akım da başlamış oldu. Profesyonel kameralara taş çıkaran fotoğraflar çeken kullanıcılar, bu fotoğraflar üzerinden gelir dahi elde edebiliyorlar. Aşağıda sıraladığımız kamera uygulamaları, telefonunuzdaki standart kamera uygulamasına göre çok daha gelişmiş özellikler sunarak profesyonel kalitede fotoğraflar çekebilmenizi sağlıyor.

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Candy Camera Candy Camera
Candy Camera Candy Camera, Android cihazınızdaki fotoğrafları ve çekeceğiniz fotoğrafları güzelleştirmenizi sağlayan yararlı ve ücretsiz bir uygulamadır. ÜCRETSİZ
Z Kamera Z Kamera
Z Kamera Z Kamera sayesinde fotoğraflarımıza ister çekim sırasında ister sonrasında göz alıcı filtreler ekleyebiliyoruz. ÜCRETSİZ
HTC Camera HTC Camera
HTC Camera HTC Camera uygulaması sayesinde HTC Android telefonlarınızda en kolay yoldan fotoğraf çekimlerini gerçekleştirebilirsiniz. ÜCRETSİZ
Cymera Cymera
Cymera Android için hazırlanmış olan Cymera uygulaması ile kolayca selfie fotoğraflar çekebilir ve onları efektlendirebilirsiniz. ÜCRETSİZ
Camera FV-5 Camera FV-5
Camera FV-5 Kapsamlı bir kamera uygulaması arıyorsanız Camera FV-5 size bu tarz bir uygulamadan beklediğiniz her şeyi sunabilir. ÜCRETSİZ
Footej Camera Footej Camera
Footej Camera Footej Camera, Android işletim sistemine sahip tablet ve telefonlarınız üzerinde büyüleyici fotoğraflar çekmenize yardım edecek bir uygulamadır. ÜCRETSİZ
Manual Camera Manual Camera
Manual Camera Manual Camera, tüm kamera kontrollerini size vererek kendinizi bir fotoğrafçı gibi hissetmenizi sağlayan profesyonel bir kamera uygulaması.
Motion Stills Motion Stills
Motion Stills Motion Stills, Google tarafından geliştirilen ve Android işletim sisteminde kullanılabilen, alternatif bir kamera uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
Open Camera Open Camera
Open Camera Open Camera uygulaması sayesinde fotoğraflarınıza filtreler ve efektler ekleyebilirsiniz. ÜCRETSİZ

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