VSCO APK, mobil bir fotoğrafçılık uygulamasıdır. Uygulamada fotoğraflar ve videolar çekebilir ardından kolayca düzenleyerek paylaşabilirsiniz.

Görkem Gülen - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Çoğu kişi için fotoğraf ve video düzenlemek oldukça zahmetli bir iş. VSCO, kullanıcılarına tam işlevli ve tek bir ekosistem içinde çalışan fotoğraf-video düzenleme, paylaşma ve bir topluluğun parçası olma imkanı sunuyor.

VSCO APK İndir

VSCO APK, sadece bir fotoğraf ve video düzenleme uygulaması değil, adeta bir sosyal medya platformu. Uygulama telefonun galerisinden veya uygulama içinden çekilen fotoğraf ve videoları çeşitli ve 200'den fazla önceden ayarlanmış filtreler aracılığıyla veya daha derin ayarlamalarla (solma, netlik, ten rengi, tonlama, pozlama, keskinleştirme, doygunluk, konstrast, sıcaklık ve diğer özellikler) detaylı bir şekilde düzenleyebilme imkanı sunuyor. Ayrıca düzenlediğiniz fotoğraflara başlıklar ve etiketler ekleyerek ister diğer sosyal medya platformlarında isterseniz de bizzat VSCO'nun kendisinde paylaşabilirsiniz.

Uygulamayı standart bir fotoğraf ve video düzenleme uygulaması olmaktan ayıran özellik tam olarak burada devreye giriyor. Çünkü VSCO APK biz kullanıcılarına en detaylı fotoğraf ve video düzenleme araçlarını sunmasının yanında oluşturduğumuz eserlerimizi uygulama içinde paylaşarak kendimize özel bir "sanat galerisi" açmamızı sağlıyor. Bununla birlikte diğer kullanıcılar ile takipleşebiliyor ve etkileşime girebiliyoruz, algoritma da beğenilerimize ve takip ettiğimiz kullanıcılara göre yeni öneriler sunuyor.

Uygulamayı ücretsiz bir şekilde indirip kullanabilirsiniz, ayrıca uygulama bir adet ücretli üyelik seçeneğini de sizlere sunuyor.

VSCO PRO: 219,99TL (Yıllık)

VSCO ÖZELLİKLERİ

Üstün mobil hazır ayarlar ve gelişmiş kamera kontrolleri ile fotoğraflarınızı çekin ve düzenleyin.

VSCO profilinizde fotoğraflar yayınlayın ve başkalarınızı profilinize yönlendirin.

Keşfedin.

Takip ettiğiniz insanların içeriklerini, topluluktan seçkin çalışmaları ve VSCO Originals'daan özel yayın içeriklerini keşfedin.

VSCO topluluğuna katılın. Dünyanın her yerinden arkadaşlar ve insanlar bularak takip edin.