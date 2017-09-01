Android için En İyi 10 Müzik Çalar Uygulaması

Birçok kullanıcı Spotify, Deezer veya Apple Müzik gibi çevrimiçi müzik platformunu kullanıyor. Bununla birlikte, kendi müzik arşivine bağlı kalanlar da bir hayli fazla. Siz de kendi müzik koleksiyonunuzu çevrimiçi müzik platformlarına tercih ediyorsanız, Android için en iyi 10 müzik çalar uygulaması listemize göz atmanızı öneriyoruz.

Android cihazlarda önyüklü olarak gelen müzik çalar uygulaması iyi bir müzik dinleme deneyimi için yeterli olmayabiliyor. Bunun yerine alternatif müzik uygulamalarını tercih ederek yüksek kalitede müzik dinleme ve şarkılarınızı daha iyi bir şekilde organize etme imkanlarına sahip olabilirsiniz.