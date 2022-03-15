Müzik Çalar - MP3 Çalar
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,084
- DOSYA BOYUTU 9.60 MB
- Üretici Coolexp
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Music Player - MP3 Player Android için ücretsiz MP3 çalar, MP3 dinleme uygulaması arayanlara tavsiyemizdir.
Müzik Çalar - MP3 Çalar, Android telefonunuza indirdiğiniz mp3’leri dinlemek için kullanabileceğiniz müzik çalma uygulamalarından biri. Güçlü ekolayzer ile telefonunuzdaki milyonlarca şarkıyı (tüm şarkı formatlarını destekliyor), sesli kitapları çalabilirsiniz. Cihazı sallayarak çalan şarkıyı atlama gibi etkileyici özelliklere de sahip olan Music Player - MP3 Player uygulaması tamamen ücretsizdir. Kullanıcıların Android telefon ve tabletlerindeki müzikleri çalmaya yarayan uygulama, oldukça basit bir şekilde kullanılıyor. Dileyen kullanıcılar hemen indirip kullanmaya başlayabilirler.
Android İçin Müzik Çalar - MP3 Çalar İndir
Spotify, Apple Music, Deezer.. online/offline müzik dinleme servisleri oldukça geniş bir arşiv sunuyorlar. En yeni çıkan, en çok dinlenen, nostalji şarkılara dijital müzik servislerinden erişmek çok kolay ancak MP3 dinlemekten vazgeçemeyen kullanıcıların sayısı da bir hayli fazla. Google Play’de beğenilen Music Player - MP3 Player uygulaması MP3 müzik dinlemeyi seven kullanıcılara hitap ediyor. Telefonunuzun müzik çalarını yetersiz buluyorsanız, denemenizi tavsiye ederim.
- Şarkıları albüme, sanatçıya, türe göre gruplandırabiliyorsunuz. Özellikle, klasöre göre müzik çalabilir, kendi çalma listenizi oluşturabilir, beğendiğiniz şarkıları favorilerinize alabilirsiniz.
- Şarkıları ad, süre, değiştirilme tarihine göre sıralayabiliyorsunuz. İstediğiniz sırayı oluşturmak için şarkıları elle sürükleyip bırakabilirsiniz.
- MP3 çalarda birçok güzel tema var. En sevdiğiniz renge veya resme uyacak şekilde özelleştirmenize olanak tanır.
- İstenmeyen klasörleri veya çok kısa şarkıları gizleyebiliyorsunuz.
- Sesli kitapları dinleyebiliyorsunuz.
- Güzel görünümlü ve etkili ekolayzer
- Albümlere, sanatçılara, türe, şarkılara, çalma listelerine, klasörlere göre müzik arayıp oynatabiliyorsunuz.
- Müzik dosyalarını kesebiliyor, düzenleyebiliyor, zil sesi yapabiliyorsunuz.
- Telefonunuzu sallayarak sonraki şarkıya geçebilirsiniz.
- Tek tuşu ve çok tuşu kulaklıkları destekler. Cihazınızı cebinizde bırakın!
- Kulaklık / Bluetooth kontrolleri
- MP3, WMA, AAC, FLAC gibi çeşitli ses formatlarını oynatma desteği
- Müzik çalmayı durdurmak için uyku zamanlayıcısı
- Şarkı bilgilerini düzenleyebiliyorsunuz. (ad, albüm, sanatçı, şarkı sözleri, ...), Şarkının kapak resmini de değiştirebilirsiniz.
- Şarkı sözünü göster özelliği
- Şarkı biterken ses azalıyor.
- Çalma listeleri oluşturabiliyor, şarkıları düzenleyebiliyor, çalmakta olan çalma listesini kolayca değiştirebiliyorsunuz. (sırasını değiştirin, ekleyin, kaldırın.)