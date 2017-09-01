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Android için En İyi 5 Marvel Oyunu

Android için En İyi 5 Marvel Oyunu
Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz

Süper kahraman denilince ilk akla gelen şirketlerden biri olan Marvel, çizgi romanlarının dışında bunları sinema filmlerine ve dizilere taşıyarak da izleyicilerinin beğenisini toplamaya devam ediyor. Bu başarısını mobil oyunlarda da sürdürmeyi hedefleyen şirketin oyunları arasından derlediğimiz listemizde Android için en iyi 5 Marvel oyununu sıraladık.

Listemizde sıraladığımız oyunlar genellikle süper kahramanlar arasında geçiyor ve aksiyon dolu anlar yaşıyorsunuz. Her biri farklı türde olan oyunlardan mutlaka en az birinin ilginizi çekeceğini düşünüyorum. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan listemize geçelim.

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The Amazing Spider-Man 2 The Amazing Spider-Man 2
The Amazing Spider-Man 2 The Amazing Spider Man-2, mobil platformlar için geliştirilen yeni örümcek adam oyunudur.
Marvel Contest of Champions Marvel Contest of Champions
Marvel Contest of Champions Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunudur. ÜCRETSİZ
MARVEL Future Fight MARVEL Future Fight
MARVEL Future Fight MARVEL Future Fight ücretsiz olarak oynayabileceğiniz bir mobil aksiyon oyunudur ÜCRETSİZ
Marvel: Avengers Alliance 2 Marvel: Avengers Alliance 2
Marvel: Avengers Alliance 2 Marvel: Avengers Alliance 2, sıra tabanlı oynanış sunan süper kahraman oyunu. ÜCRETSİZ
Guardians of the Galaxy: The Universal Weapon Guardians of the Galaxy: The Universal Weapon
Guardians of the Galaxy: The Universal Weapon Guardians of the Galaxy'de kendi takımımızı kurup son derece güçlü bir silahın düşman eline geçmesine engel olmaya çalışıyoruz. ÜCRETSİZ

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