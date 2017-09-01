Android için En İyi 5 Marvel Oyunu

Süper kahraman denilince ilk akla gelen şirketlerden biri olan Marvel, çizgi romanlarının dışında bunları sinema filmlerine ve dizilere taşıyarak da izleyicilerinin beğenisini toplamaya devam ediyor. Bu başarısını mobil oyunlarda da sürdürmeyi hedefleyen şirketin oyunları arasından derlediğimiz listemizde Android için en iyi 5 Marvel oyununu sıraladık.

Listemizde sıraladığımız oyunlar genellikle süper kahramanlar arasında geçiyor ve aksiyon dolu anlar yaşıyorsunuz. Her biri farklı türde olan oyunlardan mutlaka en az birinin ilginizi çekeceğini düşünüyorum. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan listemize geçelim.