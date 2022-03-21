The Amazing Spider Man-2, mobil platformlar için geliştirilen yeni örümcek adam oyunudur.

Erkan Calp - 58 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

The Amazing Spider Man-2, Android’li telefon ve tabletinizde oynayabileceğiniz aksiyon dolu sahneler içeren bir açık dünya oyunudur. Serinin ikinci oyunu, sinema filminden uyarlanan orijinal hikaye, 3 boyutlu sinematik sahneler, gelişmiş efektler, 6 yeni kötü karakter, yeni kombo hareketler ve daha onlarca yenilikle karşımıza çıkıyor.

Android ve iOS platformunda ücretsiz olarak yayınlanan The Amazing Spider Man-2 sürükleyici oynanışı ile birlikte milyonlara ulaştı. Örümcek Adam heyecanını mobil platforma da taşıyan başarılı oyun, çarpıcı grafik açıları ile beğenileri toplamaya devam etti. Görsel efektleri ile kısa süre içerinde beğenileri toplayan yapım ilgi görmeye devam ediyor.

The Amazing Spider Man-2 Özellikleri

Çarpıcı grafikler,

Muhteşem görsel efektler,

Başarılı ses efektleri,

Sürükleyici aksiyon sahneleri,

Farklı karakter ve düşman modellemeleri,

Başarılı mobil oyunların geliştiricisi Gameloft’un aksiyon türündeki oyunu The Amazing Spider Man’in ikinci oyununda Manhattan sokaklarını tehdit eden, tüm şehre korku salmış kötülerle mücadele edeceksiniz. Times Square’den Central Park’a oldukça geniş bir alanda Electro, Venom, Green Goblin ve diğer kötülerle karşılacak ve birbirinden güçlü bu kötüleri durdurmak için süper akrobatik hareketler içeren kombo hareketleri keşfetmeniz gerekecek. Bazen düşmanlarınızı etkisiz hale getirmek için bazen de yüksek binalar arasında geçiş yapmak için ağ fırlatacak, duvarlara tırmanacaksınız. Aksiyonun hiç eksik olmadığı, animasyonlarla öne çıkan bu açık dünya oyununda ilerledikçe Sembiyot Örümcek Adam, Demir Örümcek Adam, Ultimate Comics Örümcek Adam ve diğer Örümcek Adam kostümlerini kullanabileceksiniz. Çok sayıda yan görev de sizlerl bekliyor olacak.

Gerek grafiklerin, gerek seslendirmelerin, gerekse de animasyonların oldukça başarılı yansıtıldığı yeni İnanılmaz Örümcek Adam oyununu kesinlikle oynamalısınız.

The Amazing Spider Man-2 APK İndir

Örümcek Adam heyecanını Android ve iOS platformuna getiren başarılı oyun, milyonlarca kez indirildi. Milyonlarca oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam edilen yapım, düzenli olarak da güncellemeler alıyor.