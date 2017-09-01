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Android İçin En İyi Ücretsiz Video Oynatıcılar

Android İçin En İyi Ücretsiz Video Oynatıcılar
Erkan Calp
Erkan Calp

Android telefon ve tablet kullanıcılarına özel en iyi ücretsiz video oynatıcıları bu listede bir araya topladık. Mobil cihazınıza indirdiğiniz videoları, film ve dizileri, ses dosyalarını bu uygulamalarla rahatlıkla açabilirsiniz.

4K HDR çözünürlükte göz alıcı ekranlara sahip Android telefonlarda film ve dizi izlemenin keyfi elbette başka. Bilgisayarları aratmayan güçlü donanımlarıyla bizleri kendilerine çeken telefonların çoğunluğunda ne yazık ki tam özellikli bir video oynatıcı bulunmuyor. Telefonun içinde yüklü gelen video oynatıcılar, çoğumuz için yeterli gelmiyor. Yeterli sayıda video formatlarını desteklememelerinin ötesinde altyazı seçimi, en boy oranı ayarlama, ses – parlaklık – hız gibi temel ayarlamaları basitçe yapma gibi ekstra özellikleri sunmuyorlar. Bu noktada alternatif video oynatıcı arayışı giriyoruz.

Popüler tüm video ve ses formatlarını desteklemelerinin yanında masaüstü sürümden farksız, gelişmiş özelliklere sahip video oynatıcıların tümüne aşağıdaki listeden ulaşabilir ve Android cihazınıza direkt indirebilirsiniz.

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BS Player Free BS Player Free
BS Player Free BSPlayer Free ile Android tabletinizde ve telefonunuzda video oynatabilir, çalma listeleri oluşturabilirsiniz. ÜCRETSİZ
GOM Player GOM Player
GOM Player GOM Player mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir medya oynatıcıdır ÜCRETSİZ
KMPlayer KMPlayer
KMPlayer KMPlayer, Android cihazlarınız üzerinde kullanabileceğiniz ücretsiz ve popüler bir medya oynatıcıdır. ÜCRETSİZ
MX Player MX Player
MX Player Android cihazlarda tüm video formatlarını oynatabilmek için gerekli programlardan bir tanesi. ÜCRETSİZ
Video Player HD Video Player HD
Video Player HD Video Player HD uygulaması Android cihazlarınızda tüm video formatlarını izlemenize imkan sağlıyor. ÜCRETSİZ
Video Player Ultimate Video Player Ultimate
Video Player Ultimate Video Player Ultimate, Android platformu üzerinde bulabileceğiniz en güçlü ve gelişmiş video oynatma uygulamalarından bir tanesi. ÜCRETSİZ
VLC Media Player VLC Media Player
VLC Media Player VLC for Android popüler medya oynatıcının Android versiyonudur ÜCRETSİZ
Wondershare Player Wondershare Player
Wondershare Player Wondershare Player ile çözücüye ihtiyaç duymadan tüm video ve ses dosyalarını oynatabilirsiniz. ÜCRETSİZ

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