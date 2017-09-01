Android İçin En İyi Ücretsiz Video Oynatıcılar

Android telefon ve tablet kullanıcılarına özel en iyi ücretsiz video oynatıcıları bu listede bir araya topladık. Mobil cihazınıza indirdiğiniz videoları, film ve dizileri, ses dosyalarını bu uygulamalarla rahatlıkla açabilirsiniz.

4K HDR çözünürlükte göz alıcı ekranlara sahip Android telefonlarda film ve dizi izlemenin keyfi elbette başka. Bilgisayarları aratmayan güçlü donanımlarıyla bizleri kendilerine çeken telefonların çoğunluğunda ne yazık ki tam özellikli bir video oynatıcı bulunmuyor. Telefonun içinde yüklü gelen video oynatıcılar, çoğumuz için yeterli gelmiyor. Yeterli sayıda video formatlarını desteklememelerinin ötesinde altyazı seçimi, en boy oranı ayarlama, ses – parlaklık – hız gibi temel ayarlamaları basitçe yapma gibi ekstra özellikleri sunmuyorlar. Bu noktada alternatif video oynatıcı arayışı giriyoruz.

Popüler tüm video ve ses formatlarını desteklemelerinin yanında masaüstü sürümden farksız, gelişmiş özelliklere sahip video oynatıcıların tümüne aşağıdaki listeden ulaşabilir ve Android cihazınıza direkt indirebilirsiniz.