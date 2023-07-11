MX Player APK, android cihazlarda tüm video formatlarını oynatabileceğiniz popüler bir uygulamadır.

Yiğit Ekim Demir - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

MX Video Player APK, Android yüklü cihazlarınızda çeşitli formatlardaki video dosyalarını oynatabilmeniz için en kaliteli alternatiflerden bir tanesi. Çeşitli video formatlarını Android kullanıcılarına akıllı telefon ve tabletlerinde açma fırsatı veren MX Video Play apk indir basit bir kullanıma sahip. Şık bir tasarıma sahip olan video izleme uygulaması, İngilizce dil desteğine sahip. Tüm video formatlarını destekleyen başarılı uygulama, günümüzde Android ve WinPhone üzerinde indirilip kullanılabiliyor.

MX Player APK İndir

Yıllardır Google Play üzerinde yer alan MX Player APK günümüzde milyonlarca Android akıllı telefon ve tabletlerde kullanılıyor. Uygulama basit kullanımı ile her kesimden kullanıcıya hitap ediyor. Uygulamayı ücretsiz olarak indirip hemen video dosyalarını açmaya başlayabilrsiniz.

MX Player Özellikleri

Arm ve Nvida chipsetlerine göre farklı konfigrasyon sunması.

Okunabilir altyazı stilleri.

Android 4.0 desteği.

Ücretsiz,

Android ve Winphone sürümler,

Tüm video formatlarını destekler,

Güvenilir yapı,

Sade arayüz,

Basit kullanım,

Çok çekirdekli işlemcilerde bütün çekirdekleri destekliyor, ayrıca altyazılar için çeşitli seçenekler sunarak okunabilirliği artırma yolunda büyük bir adım atıyor. Sistem kaynaklarını çok fazla zorlamadan verimli bir biçimde videolarınızı oynatabilen program aynı zamanda ücretsiz.

Programın desteklediği video formatları ve daha fazlası şu şekilde: .3gp .avi .divx .f4v .flv .mkv .mp4 .mpeg .mov .vob .wmv .webm .xvid

Subtitle Formats: