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Android İçin İnternetsiz (Offline) Yarış Oyunları

Android İçin İnternetsiz (Offline) Yarış Oyunları
Erkan Calp
Erkan Calp -

Android telefonda oynayabileceğiniz en iyi yarış oyunları bu listede. Hepsi internetsiz oynanabiliyor, hepsi ücretsiz ve kaliteli!

Android için internetsiz yarış oyunları listemizde araba yarışı, motosiklet yarışı, Formula 1 yarışı, drift - drag yarışı gibi farklı kategorilerde en iyi yapımlara yer verdik. İnternet gerektirmeyen yarış oyunlarını ücretsiz indirerek, ister telefon ister tabletinizde keyifle oynayabilirsiniz.

Android telefonlarda oynanabilen ücretsiz yarış oyunları arasından offline oynamaya izin verenleri bir araya getirdik. Listeye aldığımız mobil yarış oyunlarının hepsi milyonlarca indirmeye ulaşmış, görsellik ve oynanabilirlik olarak üst seviye yapımlar. Çevrimdışı mod dışında turnuvalar, meydan okumalar, lig mücadeleleri gibi online, multiplayer (çok oyunculu) modları sunan yarış oyunlarıyla vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

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Asphalt 8: Airborne Asphalt 8: Airborne
Asphalt 8: Airborne Asphalt 8: Airborne, muhteşem grafikleri ve gelişmiş fizik moturuyla serisinin son oyunu olan Airborne oldukça başarılı bir araba yarışı oyunu. ÜCRETSİZ
CarX Drift Racing CarX Drift Racing
CarX Drift Racing CarX Drift Racing, her seviye akıllı telefon ve tablette oynanabilen ücretsiz ve popüler drift yarışı oyunudur. ÜCRETSİZ
CarX Highway Racing CarX Highway Racing
CarX Highway Racing CarX Highway Racing, Need For Speed kadar kaliteli ücretsiz Android yarış oyunu. ÜCRETSİZ
CSR Racing 2 CSR Racing 2
CSR Racing 2 CSR Racing 2, mobilde görsellik ve oynanış yönünden en iyi drag yarışı oyunu ve ücretsiz. ÜCRETSİZ
F1 2016 F1 2016
F1 2016 F1 2016, Android platformunda en iyi grafik ve en gerçekçi oynanışa sahip lisanslı Formula 1 oyunu.
GT Racing 2 GT Racing 2
GT Racing 2 GT Racing 2 Android'in en gerçekçi araba yarışı oyunlarından biridir ÜCRETSİZ
Real Racing 3 Real Racing 3
Real Racing 3 Real Racing 3, Electronic Arts tarafından sunulan Real Racing serisinin son oyunu. ÜCRETSİZ
Traffic Racer Traffic Racer
Traffic Racer Traffic Racer, seçeceğiniz araba ile birlikte şehrin sokaklarında ister hız yapacağaınız isterseniz tehlikeli makaslar atabileceğiniz heyecanlı ve etkileyici bir Android araba oyunudur. ÜCRETSİZ
Trial Xtreme 4 Trial Xtreme 4
Trial Xtreme 4 Trial Xtreme 4 oynayabileceğiniz en gerçekçi motosiklet oyunları arasında yer alıyor. ÜCRETSİZ

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