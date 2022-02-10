Real Racing APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 58,454
- DOSYA BOYUTU 6.10 MB
- Üretici Electronic Arts
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Real Racing APK Android, son derece yüksek kalitede grafikleriyle öne çıkan ödüllü mobil araba yarışı oyunu. Gerçekçi yarış deneyimi için Real Racing 3 APK indirin.
Real Racing 3 APK, en iyi mobil oyun, yılın en iyi yarış oyunu gibi ödüller almış araba yarışı oyunu.
Neredeyse 10 senelik bir oyun olmasına karşın hala milyonlarca aktif oyuncuya sahip olan Real Racing, üst seviye grafikler sunmasıyla dikkat çekiyor. Gerçek arabalar, gerçek oyuncular, gerçek motor sporları… Formula 1 araçlarıyla da yarışma fırsatı sunan oyun mobilde gerçeğe yakın araba yarışları deneyimlemek isteyenlere önerimizdir.
Real Racing APK İndir
Real Racing 3, 500 milyondan fazla indirmeyle mobildeki en popüler yarış oyunlarından. Gerçekleriyle birebir 19 konumdan 40 pist, 43 araba ızgarası, Porsche, Bugatti, Chevrolet, Aston Martin ve Audi gibi üreticilerden 250’nin üzerinde özenle tasarlanmış araba lisanslı olarak yer alıyor.
Gerçek zamanlı çok oyunculu moda ek olarak liderlik tablosu, Formula 1 Grand Pix ve Şampiyonluk etkinlikleri, süreye karşı, gece yarışı, istediğiniz biriyle istediğiniz zaman istediğiniz yerde yarışmanıza izin veren zaman ayarlamalı çoklu oyuncu teknolojisi Real Racing’i üstün kılan özellikler arasında.
Real Racing 3 APK Oyun Özellikleri
- Gerçek arabalar
- Gerçek pistler
- Gerçek insanlar
- Her zamankinden fazla seçenek
- Premier yarış deneyimi
Ford, Aston Martin, McLaren, Koenigsegg ve Bugatti gibi üreticilerin hayalini kurduğunuz yüzlerce aracının direksiyonuna geçmeye hazırlanın. Yalnızca arabalar değil pistler de birebir. Monza, Silverstone, Hockenheimring, Le Mans, Dubai Autodrome, Yas Marina, Circuit of the Americas dahil dünyanın dört bir yanından 19 gerçek pistte yarışacaksınız.
Real Racing’de rakipleriniz gerçek insanlar. Global 8 oyunculu, platformlar arası, gerçek zamanlı yarışlarda arkadaşlarınızla ve rakiplerinizle yarışacaksınız. Gerçek insanlarla yarışmaya hazır değil misiniz? Time Shifted Multiplayer ile yapay zeka tarafından kontrol edilen yarışçılara meydan okuyun.
Formula 1 Grand Prix, kupa yarışları, elemeler, dayanıklılık mücadeleleri dahil 4000’nin üzerinde etkinlikte yarışacaksınız.
Mint 3 motoruyla güçlendirilen Real Racing 3, sadece görüntüde değil fiziksel araba hasarı, tamamen işlevsel dikiz aynaları ve gerçek yüksek kalitede yarış için dinamik yansımalar sunuyor.
Ufak bir not; Real Racing, son derece yüksek kalitedeli grafiklere sahip cihazın sınırlarını zorlayan bir mobil yarış oyunu. İndirme boyutu 43MB ancak cihazınızda 2.5GB boş alan olması tavsiye ediliyor.
Real Racing 3
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 3,878
- DOSYA BOYUTU 716.00 MB
- Üretici Electronic Arts
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Real Racing 3, EA tarafından hazırlanan popüler araba yarışı oyununun yeni sürümü.
Real Racing 3, uzun bir süredir EA tarafından çıkarılması beklenen Real Racing serisinin yeni iPhone ve iPad oyunu.
Her ne kadar 716 MB değerinde bir kurulum dosyası ile gelse de cihazda en az 2 GB’lık bir depolama alanına ihtiyaç duyan oyun, kapladığı bu devasa alanın hakkını veriyor.
Bugatti, Audi, Dodge, Lamborghini ve Porsche gibi popüler araba markalarına ait 45 civarında aracın yer verildiği oyunda 22 oyun alanı mevcut. Gerçekçi bir şekilde çizilen araçlar oyunun kalitesini de doğrudan etkiliyor.
Çoklu oyuncu desteği sayesinde arkadaşlarınızla ya da başka gerçek yarışçılarla da oynanabilen Real Racing 3, öncelikle Facebook arkadaşlarının oyuna dâhil olmasına imkân tanıyor.
Eleme ya da sıralama gibi belli başlı yarış türlerinin yanı sıra birçok oyun türüyle toplamda 900’den fazla yarış bulunuyor.
Oyunun 13 yaş ve üzeri kullanıcılar için uygun olduğunu belirtelim.