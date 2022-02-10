Real Racing APK Android, son derece yüksek kalitede grafikleriyle öne çıkan ödüllü mobil araba yarışı oyunu. Gerçekçi yarış deneyimi için Real Racing 3 APK indirin.

Onur Şendere - 31 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Real Racing 3 APK, en iyi mobil oyun, yılın en iyi yarış oyunu gibi ödüller almış araba yarışı oyunu.

Neredeyse 10 senelik bir oyun olmasına karşın hala milyonlarca aktif oyuncuya sahip olan Real Racing, üst seviye grafikler sunmasıyla dikkat çekiyor. Gerçek arabalar, gerçek oyuncular, gerçek motor sporları… Formula 1 araçlarıyla da yarışma fırsatı sunan oyun mobilde gerçeğe yakın araba yarışları deneyimlemek isteyenlere önerimizdir.

Real Racing APK İndir

Real Racing 3, 500 milyondan fazla indirmeyle mobildeki en popüler yarış oyunlarından. Gerçekleriyle birebir 19 konumdan 40 pist, 43 araba ızgarası, Porsche, Bugatti, Chevrolet, Aston Martin ve Audi gibi üreticilerden 250’nin üzerinde özenle tasarlanmış araba lisanslı olarak yer alıyor.

Gerçek zamanlı çok oyunculu moda ek olarak liderlik tablosu, Formula 1 Grand Pix ve Şampiyonluk etkinlikleri, süreye karşı, gece yarışı, istediğiniz biriyle istediğiniz zaman istediğiniz yerde yarışmanıza izin veren zaman ayarlamalı çoklu oyuncu teknolojisi Real Racing’i üstün kılan özellikler arasında.

Real Racing 3 APK Oyun Özellikleri

Gerçek arabalar

Gerçek pistler

Gerçek insanlar

Her zamankinden fazla seçenek

Premier yarış deneyimi

Ford, Aston Martin, McLaren, Koenigsegg ve Bugatti gibi üreticilerin hayalini kurduğunuz yüzlerce aracının direksiyonuna geçmeye hazırlanın. Yalnızca arabalar değil pistler de birebir. Monza, Silverstone, Hockenheimring, Le Mans, Dubai Autodrome, Yas Marina, Circuit of the Americas dahil dünyanın dört bir yanından 19 gerçek pistte yarışacaksınız.

Real Racing’de rakipleriniz gerçek insanlar. Global 8 oyunculu, platformlar arası, gerçek zamanlı yarışlarda arkadaşlarınızla ve rakiplerinizle yarışacaksınız. Gerçek insanlarla yarışmaya hazır değil misiniz? Time Shifted Multiplayer ile yapay zeka tarafından kontrol edilen yarışçılara meydan okuyun.

Formula 1 Grand Prix, kupa yarışları, elemeler, dayanıklılık mücadeleleri dahil 4000’nin üzerinde etkinlikte yarışacaksınız.

Mint 3 motoruyla güçlendirilen Real Racing 3, sadece görüntüde değil fiziksel araba hasarı, tamamen işlevsel dikiz aynaları ve gerçek yüksek kalitede yarış için dinamik yansımalar sunuyor.

Ufak bir not; Real Racing, son derece yüksek kalitedeli grafiklere sahip cihazın sınırlarını zorlayan bir mobil yarış oyunu. İndirme boyutu 43MB ancak cihazınızda 2.5GB boş alan olması tavsiye ediliyor.