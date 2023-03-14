CarX Drift APK, Android telefonlarda ücretsiz oynanabilir popüler drift yarışı oyunudur.

Erkan Calp - 24 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

CarX Drift APK, Android tablet ve telefonunuzda ücretsiz olarak oynayabileceğiniz harika bir drift yarışı oyunudur. Grafikleri, ses efektleri ve eğlenceli oynanışı ile mobilde üst düzey drift deneyimi yaşatan oyunda hem kariyer yapabilir, hem de arkadaşlarınızla kozlarınızı paylaşabilirsiniz. CarX Drift Racing APK ile CarX Drift Racing full sürümü indirmiş olursunuz.

CarX Drift Racing APK İndir

Dünya genelinde mobil cihazlarda en çok oynanan drift yarışı oyunlarından biri olan CarX Drift Racing, sizi hem görselleriyle, hem oyun motoru ile, hem de gerçeğe yakın sesleri ile etkileyecek düzeyde bir yapım. Spor ve klasik arabaların drift anında tekerleklerinden yükselen duman, lastiklerin aşınması, çimler ve daha onlarca detay oyunu oynarken gözünüze çarpacaktır.

Farklı sürüş tekniği gerektiren 6 araba ile asfalt, çim, kum pist demeden drift yarışlarına katıldığımız oyunda kariyer ve çevrimiçi yarış olmak üzere 2 farklı oyun modu bulunuyor. Kariyer modda yarışları kazanarak kupaların sahibi oluyor, yeni araba ve pistlerin kilidini açıyorsunuz veya çevrimiçi yarışlara katılarak en iyi drift yarışçıları listesine girmeye çalışıyorsunuz.

En iyi driftinizi kaydedip YouTube’da paylaşma seçeneği de sunan oyunun kontrolleri oldukça basit tutulmuş. Fren, gaz ve el freni butonlarını kullanarak ve cihazınızı eğerek arabanızı yönlendiriyorsunuz. Alternatif bir kontrol seçeneği sunulmuyor. Ancak fren, gaz ve el freninin yerini dilediğiniz yere çekerek, kendi kontrol sisteminizi oluşturabiliyorsunuz.

CarX Drift Racing, Android akıllı ve tabletinizde fazla yer kaplamayan boş zamanınızda sıkılmadan oynayabileceğiniz türde bir araba yarışı oyunu.

CarX Drift Racing Son Sürüm Özellikleri