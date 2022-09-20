En İyi 6 Bitki Tanıma Programı

Bitki tanıma programı sayesinde karşılaştığınız bitkiler hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Bu yazıda yalnızca bir fotoğrafla bitkilere dair bilgi sahibi olmanıza imkân tanıyan en başarılı uygulamaların listesini hazırladık.

Android ve iOS işletim sistemine sahip olan cihazlar için geliştirilen bazı uygulamalar, gün içerisinde karşılaştığı bitkiler hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kullanıcılar için harikadır. Bitkilerin ismi dahil olmak üzere çeşitli bilgileri öğrenebilmek için sadece bir fotoğraf çekmeniz yeterlidir.

Bitki tanıma uygulaması, fotoğrafı yükledikten çok kısa süre içerisinde size bazı bilgiler sunacaktır. Peki, bu alanda en başarılı hizmetler neler? Hazırladığımız yazıda birbirinden başarılı uygulamaların listesi yer alıyor.

Bitki Tanıma Programı Önerileri

Plantiary

PlantSnap

Google Lens

PlantNet

iNaturalist

PictureThis

Yukarıda en başarılı bitki tanıma uygulamaları yer alıyor. Listede yer alan hizmetler hakkında ayrıntılı bilgilere aşağıdan bakabilirsiniz.

Plantiary

Sahip olduğu başarılı kullanıcı arayüz sayesinde kullanıcılara çok kolay bir kullanıma sahip olan Plantiary, bitkileri tanımlayabilmek için kullanabileceğiniz en başarılı uygulamalardan bir tanesidir.

Android ve iOS işletim sistemine sahip olan cihazlar için geliştirilen hizmet üzerinden fotoğraf makinesi simgesinin üzerine dokunarak fotoğraf çekebilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirdikten çok kısa süre içinde bitkinin adı dahil olmak üzere merak ettiğiniz pek çok bilgiyi detaylı şekilde sunar.

Uygulamada ayrıca bitki bakımı konusunda hatırlatıcılar da bulunuyor. Bunun için sahip olduğunuz bitkileri uygulamaya ekleyebilirsiniz. Bu işlemin ardından uygulama, gün içerisinde size bakım konusunda sulama dahil olmak üzere çeşitli hatırlatmalar yapacaktır.

Çok fazla sayıda kişi tarafından tercih edilen uygulamanın ücretsiz olarak sunulduğunu da belirtmek gerekiyor. Yazımızın sonunda yer alan bağlantı üzerinden uygulamayı ücretsiz olarak cihazınıza indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

PlantSnap

Mobil cihazlar için geliştirilen PlantSnap, 600 binden fazla bitki türünü anında tanımlayabiliyor. Karşılaştığınız bitkiyi tanımlayabilmek için yapmanız gereken yalnızca uygulama üzerinden kamerayı açmaktır. Kamera, saniyeler içerisinde bitkiyi tanımlayacaktır.

Tanımlama işlemi gerçekleştikten sonra bitkinin ismi ve açıklama metni çıkacak. Bunlar sayesinde söz konusu bitkiye ilişkin önemli bilgilere sahip olabilirsiniz. Tanımladığınız bitkilerden bir koleksiyon oluşturabilmeniz de mümkün.

Tanımladığınız bitkileri uygulama üzerinden paylaşabilme imkânına da sahipsiniz. Ayrıca diğer kişilerin paylaştığı görsellere göz atabilir, beğenilir ve hatta yorum yapabilirsiniz. Kullanıcıları engelleme seçeneği de mevcut.

Google Lens

Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi Google tarafından sunulan Google Lens isimli uygulama, akıllı telefon kullanıcılarının hayatını önemli ölçüde kolaylaştıracak çeşitli özellikler sunuyor. Çok basit bir kullanıma sahip olan hizmette yer alan işlevler arasında bitkileri tanımlama da yer alıyor.

Uygulamayı açtıktan sonra kamera ile bitkiyi görüntülemeniz ve tanımlama işlemini gerçekleştirmeniz yeterlidir. Dünya çapında bir milyardan fazla indirilen uygulama hakkında daha fazla bilgi edinmek için Google Lens nedir, ne işe yarar sorularını yanıtladığımız yazıya da göz atabilirsiniz.

PlantNet

Mobil cihaz üzerinden çekilen sadece bir fotoğraf ile doğada yer alan bitkileri tanımlayabilen Plantnet uygulaması, tanımladığı bitkilere dair önemli bilgiler sunuyor. Bunlar arasında bitki adı, bilimsel sınıflandırma ve aynı bitki grubundaki benzer türler gibi bilgiler yer alıyor.

Akıllı telefon ve tabletler üzerinden 10 milyondan fazla indirilen uygulamaya ücretsiz olarak sahip olunabiliyor. Yaklaşık olarak 20 bin türün tanınmasını mümkün hâle getiren uygulamayı mobil cihazınıza indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.

iNaturalist

Android ve iOS işletim sistemine sahip olan cihazlar için geliştirilen iNaturalist sayesinde çevrenizde yer alan bitkiler ve hayvanlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Bunun için yalnızca bir fotoğraf ile tanımlama işlemini gerçekleştirmeniz yeterlidir.

Ücretsiz olarak sunulan ve başarılı bir arayüze sahip olan uygulamayı cihazınıza indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Uygulama, başarılı arayüz sayesinde kolay bir kullanım sunuyor.

PictureThis

10 milyondan fazla indirilen PictureThis, 17 binden fazla bitki türünü yüzde 98 doğruluk oranıyla tanımlama imkânına sahip. Gelişmiş yapay zekâ sayesinde binlerce bitki, çiçek ve ağacı anında tanımlayabilen sağlayan uygulama çok kolay bir kullanıma sahip.

Uygulama üzerinden tanımladığınız bitkilerin bir koleksiyonunu da oluşturabilmeniz mümkün. Milyonlarca kişi tarafından tercih edilen uygulama, tanımlama işleminin yanı sıra bitki bakımı ile ilgili hatırlatmalar da yapıyor.

Bu yazıda en iyi 6 bitki tanıma programı listesi hazırladık. Listede bulunan uygulamaları aşağıda yer alan bağlantılar üzerinden indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca endemik ne demek, Türkiye'deki endemik bitki türleri neler sorularını yanıtladığımız yazıya da göz atabilirsiniz.