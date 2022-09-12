Neyin Meyve Neyin Sebze Olduğunu Biliyor Muyuz?

Küçüklüğümüz den bu yana bazı meyveleri sebze sanıyoruz, bu aslında çok büyük bir yanılgı her ne kadar tuhaf gelse dahi sebze sandığımız ürünler aslında birer meyvedir. Peki, bu nasıl oluyor? Neyin sebze olduğunu neyin meyve olduğunu biliyor musunuz?

Meyve nedir? Sebze Nedir?

Kısaca meyve: Çiçekli olan bitkilere denilebilir. Sebze ise bitkilerin aslında kendisidir. Biraz açmak gerekirse bitkilerin çiçeklerinden döllenme yoluyla oluşan ürünlere meyve denmektedir. Ancak, bitkilerin kendilerinden oluşan ürünlere ise sebze denilmektedir. Peki ya Neyin sebze olduğunu neyin meyve olduğunu nasıl anlayabiliriz?

Eğer bir bitkinin kendisi yeniliyorsa bu sebzedir, ancak çiçeğinden oluşan ürün yeniliyorsa bu meyvedir. Örneğin: Domates bir meyvedir. Çünkü domatesin ağacından oluşan ürün domates ağacının bir meyvesidir. Fakat, havucun veya patatesin ağacından bir meyve oluşmaz, bizler direkt olarak havuç veya patatesin kendisini yemekteyiz.

Bu nedenle hangi ürünün meyve hangi ürünü sebze oldun ayırt etmek için çiçekli olup olmadığına, ağacın çiçeğini verdiği bir ürün olup olmadığına dikkat etmek gerekir.

Bilimsel olarak bir ürünün meyve olup olmadığı bu şekilde anlaşılmaktadır. Ancak, halk arasında veya ülkemizde yukarıda da bahsettiğimiz gibi bazı ürünlerin meyve olmasına rağmen sebze reyonunda yer aldığını görüyoruz.

Hangi Meyvelerin Sebze Olduğu Sanılıyor? Bazı Örnekler!

Domates

Salatalık

Patlıcan

Biber

Kabak

Mısır

Yukarıda verdiğimiz örneklerde ki ürünler birer meyvedir. Aslında birçok kişi bu ürünleri sebze olarak nitelendirmektedir, ancak bilimsel olarak bu meyvelerin kendi ağaçlarından çiçeklerin döllenmesi ile oluştuğundan dolayı meyve kategorisinde yer almaktadır.

Sanılanın aksine bazı meyvelerin sebze kategorisinde olmasının sebebi belki de o meyvelerin bildiğimiz meyvelerden daha farklı bir tadı olmasından dolayı olabilir. Tabî bu tartışılabilecek bir konudur ama yine de insanlar ne kadar domates, patlıcan gibi meyvelere sebze kategorisinde yer aldığını söylese de gerçekte meyve kategorisinde yer almaktadır.

Bu içeriğimizde sıklıkla karıştırılan neyin meyve oldu neyin sebze olduğu sorusuna cevap verdik. Sizler bunu biliyor muydunuz, bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Ay'a gerçekten gidildi mi, Ay'a gidilmediğine dair kanıtlar neler? Merak ediyorsanız yazımıza göz atabilirsiniz.