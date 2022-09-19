Plantiary - Bitki Tanıma ile çiçeklerinizin bakımlarını takip edebilirsiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Black tarafından Android akıllı telefon ve tabletler için geliştirilen Plantiary - Bitki Tanıma, eğitim uygulamaları arasında yer alıyor. Google Play üzerinde kullanıcılarla buluşan ve geniş kitleler tarafından aktif olarak kullanılan Plantiary kullanıcılarına bitkileri tanıma ve takip etme fırsatı veriyor. Uygulama ile takip edeceğimiz bitkiyi taratıyor, onun hakkında bilgi sahibi olabiliyor, bakımı için hatırlatıcı ekleyebilir ve sonuçları kaydedebiliyoruz. Sulama ve bakım için bizleri uyaracak olan Plantiary, bizlere benzersiz bahçeler oluşturup takip etme konusunda epey yardıcı olacak.

Plantiary Özellikleri

İngilizce kullanım,

Bitki bakım hatırlatıcı,

Bitki tarama ve bilgi edinme,

Not tutma,

Çeşitli ipuçları,

Çiçeklerimizi ya da diğer bitkilerin fotoğraflarını çekip bakımlarını takip etme fırsatı yakalayacağımız Plantiary'de pek çok özellik yer alıyor. Bitkilerimiz hakkında notlar tutabileceğimiz uygulama da özel bir hatırlatıcı da yer alıyor. Bu hatırlatıcı sayesinde bitkilerimizin su zamanlarını unutmayacağımız gibi gelişimlerini de not edebileceğiz. Çeşitli ipuçları ile de sık sık bilgilendirileceğimiz Android uygulama da bakım geçmişimizi de dilediğimiz zaman görüntüleyebileceğiz. Çektiğimiz çiçek resimlerine konum ekleme özelliği de uygulama içerisinde bulunuyor. Hızlı ekleme özelliği sayesinde saniyeler içerisinde çiçeklerimizin fotoğrafını çekecek ve listemize ekleyeceğiz. Sade bir tasarıma sahip olan Plantiary - Bitki Tanıma bitkilerimizi canlı tutmak için bizlere pek çok seçenek sunuyor.

Plantiary - Bitki Tanıma İndir

İngilizce dil desteği ile kullanılabilen Plantiary - Bitki Tanıma ücretsiz olarak yayınlandı. Google Play üzerinde dağıtılan ve 100 bin indirmeyi geçen uygulama, basit yapısı sayesinde kullanıcıları yormadan kullanım sunuyor. Uygulamayı hemen indirip bitkilerinizin takibini yapmaya başlayabilirsiniz.

