Caucasus Parking APK, Rusya’nın Kafkasya Bölgesi’nde araba parkı yapılan bir oyundur. Zorlu araç park etme oyunu arayanlar için tavsiye edilir.

Yusuf Ekrem - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Caucasus Parking APK, farklı bir araç park etme oyunu olarak göze çarpıyor. Sıcak yerlerde araba sürmekten sıkıldıysanız, Rusya’nın soğuk iklimini sonuna kadar hissedeceğiniz Caucasus Parking APK sokaklarında zorlu parkurları tamamlayabilirsiniz. Oyun sürüş kabiliyetini geliştirebilmek ve gerçekçilik için 3 boyutlu özelliklere sahip.

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Kafkasya sokaklarında sürdüğünüz araca tuning ile modifiye yapabilirsiniz. Günlük hayatta karşımıza çıkan araçların pek çoğu oyunun içinde kendisine yer bulmuş. Bu araçlar gerçeğe yakın şekilde geliştirilebilir.

Oyun 20’den fazla aracı bünyesinde bulunduruyor. Dünyaca ünlü markaların yanında Rusya’ya ait otomobiller de oyunun garajında sizi bekliyor. Caucasus Parking APK araç park etme ve sürme simülasyonu oyunudur. İlk andan itibaren sektördeki diğer oyunlara göre farklarını hissedeceksiniz. Oyundaki harita Rusya, Dağıstan, Çeçenistan, Gürcistan gibi bölgelerden ilham alınarak geliştirildi. Bunların yanı sıra Rusya’nın popüler şehirlerinin simgeleri bazı sokaklarda kendisini gösteriyor.

Caucasus Parking APK Özellikleri