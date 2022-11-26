En İyi Avcılık Oyunları

Avcılık oyunları oynamak isteyen oyuncular için bir liste hazırladık. Listede avcılık temasına sahip birbirinden başarılı yapımlar yer alıyor. Hazırladığımız listeye göz atabilir ve beğendiğiniz bir oyunu cihazınıza indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Günümüzde Android ve iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlar için geliştirilen pek çok avcılık oyunu bulunuyor. Bu yapımların bir kısmı çok sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenilirken bazıları ise beklentileri karşılayamadı. Peki, avcılık temasına sahip en başarılı yapım hangisi?

Avcılık Oyunları Listesi

Big Hunter

Deer Hunter

Hunting Clash

Wild Hunter 3D

Hunting Safari 3D

Jungle Sniper Hunting 3D

Yukarıda avcılık oyunu önerileri bulunuyor. Listede yer alan yapımların detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dinozor temasına sahip oyun oynamak istiyorsanız en iyi dinozor oyunları listesine de göz atabilirsiniz.

Big Hunter

Big Hunter'da kabileniz için karşınıza çıkan hayvanları avlamanız gerekiyor. 10 milyondan fazla indirilen oyunda her hayvanın çeşitli sağlık seviyeleri bulunuyor. Oldukça basit bir oynanışa sahip olan yapımda avlanırken kullanabileceğiniz yay ve ok, mızrak gibi araçlar bulunuyor.

Kaliteli grafiklere sahip olan oyunda müzik ve ses efekti konularında da başarılı durumda. Çevrim dışı mod desteğinin yer aldığı oyun, internetsiz oynanabilen mobil oyunlar arasında bulunuyor. Oyunu cihazınıza indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

Deer Hunter

Glu tarafından sunulan Deer Hunter, av simülasyounu oyunudur. 3 boyutlu grafikleri ile dikkat çeken yapımda ayı, geyik, kurt ve çita dahil olmak üzere 100'den fazla hayvan türü bulunuyor. Hayvanları avlamaya çalıştığınız oyunda çeşitli görevler bulunuyor. Görevleri tamamlayarak oyun içi paralar elde edebilirsiniz.

Sahip olduğu 100 milyonu aşkın indirme sayısı ile dikkat çeken oyunda ok ve yay, tüfek gibi çeşitli silahlar bulunuyor. İnternet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynanabilen mobil oyunda başarılı bir oynanış sistemi mevcut.

Hunting Clash

Avlanma oyunu Hunting Clash'te ister keskin nişancı tüfeği isterseniz yay ve ok aracılığıyla hayvanları avlamaya çalışıyorsunuz. 10 milyondan fazla indirilen oyunda çok başarılı oynanış mekaniği bulunuyor. Ten Square Games tarafından sunulan yapımda yükseltme seçenekleri yer alıyor.

Kaliteli grafiklere sahip olan oyundaki yükseltmeler, daha başarılı bir şekilde avlanmanıza yardımcı oluyor. Avlanarak çeşitli puanlara sahip olduğunuz oyunda diğer oyunculara karşı mücadele edebilirsiniz.

Wild Hunter 3D

Üç boyutlu grafiklere sahip olan Wild Hunter 3D'de zebra, aslan, fil, geyik ve hatta dinozor dahil olmak üzere pek çok hayvan türü bulunuyor. Milyonlarca kez indirilen yapımda en uygun av silahını seçebilir ve hayvanları avlayabilirsiniz.

Çeşitli görevlerin yer aldığı oyun ses efekti konusunda da başarılı durumda. Çevrim dışı desteğine sahip olan Wild Hunter 3D, bu sayede internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynanabiliyor.

Hunting Safari 3D

Italic Games tarafından sunulan Hunting Safari 3D'de hayvanları avlayarak görevleri yerine getirmeye çalışıyorsunuz. Ayı, kurt, aslan ve antilop dahil olmak üzere 30'dan fazla avlanacak hayvanın yer aldığı oyunda 20'yi aşkın silah mevcut.

Çevrim dışı desteği sayesinde internet bağlantısı olmadan da oynanabilen oyunda 100'den fazla seviye bulunuyor. 5 milyonu aşkın indirme sayısı ile dikkat çeken oyunu cihazınıza indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

Jungle Sniper Hunting 3D

İnternet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynanabilen Jungle Sniper Hunting 3D'de av silahı ile yaban domuzu, geyik, ayı dahil olmak üzere pek çok hayvanı avlamaya çalışıyorsunuz. 10 milyondan fazla indirilen oyunda çeşitli seviyeler bulunuyor. Hayvanları avlayarak seviyeleri tamamlayabilirsiniz.

Bu yazıda avcılık oyunları listesi hazırladık. Listede yer alan oyunların indirme bağlantısına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca robot temalı yapımlar oynamak istiyorsanız en iyi robot oyunları listesine de bakabilirsiniz.