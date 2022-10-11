En İyi Robot Oyunları

Robot oyunları oynamak isteyen kişiler için bir liste hazırladık. Hazırladığımız listede oyuncuların eğlenceli vakit geçirmesine yardımcı olabilecek yapımlar yer alıyor. Listemize göz atabilir ve beğendiğiniz oyunları cihazınıza indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Mobil cihazların yaygınlaşması ile beraber oyunların sayısında önemli bir artış yaşandı. Günümüzde simülasyondan maceraya aksiyondan stratejiye kadar pek çok türde mobil oyun bulunuyor. Bunlar arasında robot oyunu ön plana çıkıyor.

Bu yazıda bir robotu kontrol edebilmenize imkân tanıyan birbirinden başarılı yapımları bir arada topladık. Listedeki yapımlar sayesinde akıllı telefon ya da tablet üzerinden keyifli zaman geçirebilirsiniz.

En Güzel Robot Oyunları Listesi

War Robots

Merge Robots

Robot Warfare

Clash Of Robots

Ultimate Robot Fighting

Mech Legion: Age of Robots

Real Steel World Robot Boxing

Armored Squad: Mechs vs Robots

Yukarıda dünyanın en güzel 8 robot oyunu bulunuyor. Listede yer alan yapımların ayrıntılarına aşağıdan bakabilirsiniz. Ayrıca en iyi Star Wars oyunları listemizi de inceleyebilirsiniz.

War Robots

Aksiyon düzeyi yüksek olan War Robots (eski adıyla Walking War Robots), isminden de anlaşılacağı üzere robotlar ile savaşabilmenize olanak tanıyor. Ekranın üzerinde konumlanan butonlar sayesinde robotu kolayca kontrol edebilirsiniz.

50'den fazla robotun yer aldığı oyunda sahip olduğunuz robotu özelleştirme imkânına sahipsiniz. 100 milyondan fazla indirilen yapımda klan sistemi de mevcut. İster kendi klanınızı oluşturabilir isterseniz diğer oyuncular tarafından oluşturulan bir klana katılabilirsiniz.

Merge Robots

5 milyonu aşkın indirme sayısı ile dikkat çeken Merge Robots, listede yer alan diğer yapımlardan biraz farklı bir yapıya sahip. Bu oyunda bire bir robotu kontrol ederek savaşmak yerine aynı türdeki robotları birleştirerek yeni robotlar elde edebilirsiniz.

Viva Games Studios tarafından sunulan oyunda 35'ten fazla robot yer alıyor. Oyunda daha hızlı şekilde ilerlemenize imkân tanıyan ögeler bulunuyor. Çok kolay bir oynanışa sahip olan yapımda keyifli vakit geçirebilmeniz mümkün.

Robot Warfare

Çok kaliteli grafiklere sahip olan Robot Warfare'de diğer oyunculara karşı mücadele ediyorsunuz. 10 milyondan fazla indirilen yapımda farklı yeteneklere sahip 25'i aşkın robot bulunuyor. Sahip olduğunuz robotu geliştirebilme imkânına da sahipsiniz. Bunun için pek çok seçenek yer alıyor.

Aksiyon düzeyi oldukça yüksek olan oyunda drone sistemi de mevcut. Drone'ları silahla donatabilir ve böylece savaş alanında size yardımcı olmasını sağlayabilirsiniz.

Clash Of Robots

Dövüş oyunları arasında yer alan Clash Of Robots'ta gerçek zamanlı olarak diğer oyunculara karşı mücadele ediyorsunuz. Kariyer modunda toplamda 3 round bulunuyor. Bu modda robotun kontrollerine alışabilir ve ardından turnuva modunu oynamaya başlayabilirsiniz.

Ekranın üzerinde yer alan butonlar sayesinde robotu kontrol edebilirsiniz. Oyunda çeşitli yeteneklere sahip 40 robot bulunuyor. Oyun tarzınıza uyan robotu seçebilir ve diğerlerine karşı mücadele edebilirsiniz.

Ultimate Robot Fighting

Ultimate Robot Fighting de Clash of Robots gibi bir dövüş oyunudur. Robotların mücadelesine tanık olduğumuz yapımda çeşitli oyun modları bulunuyor. Bu modlar sayesinde uzun süre boyunca keyifli zaman geçirebilirsiniz. 45 robotun yer aldığı oyunda çeşitli yükseltme seçenekleri yer alıyor.

Beş milyondan fazla indirilen Ultimate Robot Fighting isimli popüler yapımda çevrim dışı mod desteği de mevcut. Bu mod, internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oyun oynayabilmenize imkân tanıyor.

Mech Legion: Age of Robots

Mech Legion: Age of Robots'ta robotu kontrol ederek şehirleri ele geçirmeye çalışıyorsunuz. VascoGames tarafından sunulan oyunda ekranın sol kısmında yer alan buton sayesinde robotu yönlendirebilir, sağ tarafta bulunan butonlarla ise nişan alma ve hava desteği çağırma gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Basit bir oynanışa sahip olan oyunu internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynayabilirsiniz. Bir milyonu aşkın indirme sayısına sahip olan oyunu cihazınıza indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

Real Steel World Robot Boxing

Bir ringde robotların boks maçlarına tanık olduğumuz Real Steel World Robot Boxing'de kariyer ve çok oyunculu gibi çeşitli oyun modları bulunuyor. Robotların güç ve sağlık gibi özellikleri bulunuyor. Maç esnasında güç seviyesi dolduğunda özel hareketler yapabilirsiniz. Bu hareketler, rakibin sağlık seviyesini önemli ölçüde düşürüyor.

Başarılı oynanış sistemi ile dikkat çeken yapımda çeşitli robotlar yer alıyor. Robotunuzu daha güçlü hâle getirmek için yükseltme imkânına da sahipsiniz. Eğer boks tarzında yapımları oynamaktan keyif alıyorsanız Real Steel World Robot Boxing'de eğlenceli zaman geçirmeniz mümkün.

Armored Squad: Mechs vs Robots

Armored Squad: Mechs vs Robots, hızlı tempoya sahip çevrim içi tabanlı bir aksiyon oyunudur. Oyunda ister diğer oyunculara karşı mücadele edebilir isterseniz botlar ile oynayabilirsiniz. Botlar ile oynarken internet bağlantısı gerekmez.

İlk etapta botlara karşı oynayabilir, kontrollere alıştıktan sonra diğer oyunculara karşı mücadele edebilirsiniz. Beş milyondan fazla indirilen yapımda ekranda bulunan butonlar aracılığıyla robotunuzu kontrol edebilirsiniz.

Bu yazıda dünyanın en güzel robot oyunları listesi hazırladık. Listede bulunan yapımların indirme bağlantılarına aşağıdan erişebilirsiniz. Ayrıca en iyi helikopter oyunları listemize de bakabilirsiniz.