En İyi Balon Patlatma Oyunları

Balon patlatma oyunları, yıllardır tüm dünyada popülerliğini devam ettiriyor. Hazırladığımız listede bu türdeki en başarılı mobil oyunları bir arada topladık. Listemize göz atabilir ve beğendiğiniz oyunu tabletinize ya da telefonunuza indirip oynayabilirsiniz.

Android ve iOS platformlarında çok sayıda balon patlatma oyunu bulunuyor. Genellikle çok basit bir oynanış mekaniğine sahip olan bu yapımlar, akıllı telefon veya tablet üzerinden uzun süre boyunca eğlenceli vakit geçirmenize imkân tanıyor.

Balon Patlatma Oyunları Listesi

Bloons TD 6

Bubble Pop

Bubble Wings

Frozen Bubble

Bubble Witch 3 Saga

Smurfs Bubble Story

Inside Out Thought Bubbles

Gameloft Classics: 20 Years

Shoot Bubble - Fruit Splash

Bubble Shooter

Yukarıda en başarılı 10 balon patlatma oyunu bulunuyor. Listede yer alan yapımların detayların aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca en iyi puan toplama oyunları listemize de göz atabilirsiniz.

Bloons TD 6

En iyi kule savunma oyunları arasında yer alan Bloons TD 6, tüm dünyada çok popüler bir yapımdır. Bir milyondan fazla indirilen yapımda maymunlar ile balonları patlatmanız gerekiyor. İlerledikçe zorluk seviyesi artan oyunda çeşitli yeteneklere sahip maymunlar yer alıyor.

Kaliteli grafiklerin ve oldukça başarılı oynanış sisteminin yer aldığı oyunda çevrim dışı mod desteği de mevcut. Bu sayede internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oyunu oynayabilirsiniz.

Bubble Pop

Çok basit bir oynanış sistemine sahip olan Bubble Pop'ta çok fazla sayıda seviye mevcut. Seviyeleri geçebilmek için ekranda yer alan tüm balonları patlatmanız gerekiyor. Bunun için envanterde bulunan balonun rengi ile atış yapacağınız yerdeki en az üç balonun renginin aynı olması gerekiyor.

Yüksek puanlara ulaşabilmek ve yıldızlar elde edebilmek için daha az atış ile seviyeyi tamamlamanız lazım. Oyunda ayrıca çeşitli güçlendiriciler bulunuyor. Bu güçlendiriciler, daha fazla balon patlatabilmenize yardımcı oluyor.

Bubble Wings

Neon Game tarafından sunulan Bubble Wing'te 1000'den fazla seviye yer alıyor. Balonları patlatarak seviyeleri geçebilirsiniz. 10 milyonu aşkın indirme sayısı ile dikkat çeken oyunda çeşitli modlar bulunuyor. Popüler oyunda ayrıca ev dekorasyonu da mevcut.

Kolay oynanış sayesinde oyunun kontrollerine çok kısa sürede alışabilirsiniz. Geçmekte zorlandığınız seviyelerde güçlendiriciler kullanabilirsiniz. Keyifli zaman geçirilmesine olanak tanıyan yapımda dünya sıralamsı da bulunuyor.

Frozen Bubble

Frozen Bubble'da aynı renge sahip üç veya daha fazla balonu patlatarak seviyeleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Frozen Bubble, sahip olduğu üç mod sayesinde uzun süre eğlenceli bir oyun deneyimi sunuyor. Bir milyondan fazla indirilen yapımda reklam ya da uygulama içi satın alma bulunmuyor.

Bubble Witch 3 Saga

King tarafından sunulan Bubble Witch 3 Saga, dünya çapında çok büyük bir popülerliğe sahip oyun. 100 milyondan fazla indirilen yapımda cadı Stella geri dönüyor ve Wilbur'u yenmek için yardım istiyor. Bunun için seviyeleri tamamlamanız gerekiyor. Başarınıza göre yüksek puanlara ulaşabiliyor ve yıldızlar alabiliyorsunuz.

Efekt, ses, müzik, grafik ve oynanış konularında çok başarılı olan oyunda çok fazla sayıda seviye bulunuyor. Popüler yapımda seviyeleri başarılı bir şekilde tamamlamanıza yardımcı olan güçlendiriciler de bulunuyor.

Smurfs Bubble Story

Unutulmaz çizgi film karakterleri arasında bulunan Şirinler'in yer aldığı pek çok yapım mevcut. Bunlardan biri de Smurfs Bubble Story'dir. Milyonlarca kez indirilen oyunda balonları patlatıp seviyeleri geçerek Şirinler'e yardım etmeye çalışıyorsunuz. Çeşitli güçlendiricilere sahip olan yapımda çok kaliteli grafikler mevcut.

Inside Out Thought Bubbles

Inside Out Thought Bubbles isimli oyunda en iyi animasyon filmleri arasında yer alan Inside Out'taki karakterleri bulunuyor. Yüzlerce seviye sayesinde uzun süre keyifli zaman geçirilmesine olanak tanıyan oyunda balonları patlatarak seviyeleri tamamlamanız gerekiyor.

10 milyondan fazla indirilen oyunda balonları patlatabilmek için doğru atışlar yapmalısınız. Çevrim dışı mod desteğine ve güçlendiricilere sahip olan yapım, internet bağlantısı olmadığında da oynanabiliyor.

Gameloft Classics: 20 Years

Mobil oyun sektörünün en önemli şirketlerinden bir tanesi olan Gameloft'un 20. yılına özel olarak sunulan Gameloft Classics: 20 Years'ta çeşitli yapımlar yer alıyor. Bunlar arasında balonları patlatmaya çalıştığınız bir yapım da bulunuyor.

Shoot Bubble - Fruit Splash

Balon patlama tarzında bir yapım olan Shoot Bubble - Fruit Splash'te bölümleri başarılı bir şekilde geçmeye çalışıyorsunuz. Başarılı oynanış mekaniği ve kaliteli grafikler sayesinde eğlenceli bir deneyim sunan yapımda bölümleri tamamlayabilmek için atışları dikkatli bir şekilde yapmanız gerekiyor.

Bubble Shooter

Doğru şekilde atışlar yaparak balonları patlatmaya çalıştığınız Bubble Shooter'da 2000'den fazla bölüm yer alıyor. Oyunda sergilediğiniz performansa göre puan ve yıldız alıyorsunuz. Her hamlede iki balon veriliyor ve bunlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Böylece ihtiyacınız olan rengi seçebilir ve o balon ile atış gerçekleştirebilirsiniz.

Bu yazıda balon patlatma oyunları sıraladık. Hazırladığımız listede yer alan yapımların bağlantılarına aşağıdan erişebilirsiniz. Ayrıca en popüler gizli nesne bulma oyunları listemize de göz atabilirsiniz.